Ko je Slovenija leta 2017 postala evropska prvakinja, ji je do izjemnega uspeha pomagal tudi naturalizirani Američan Anthony Randolph. Slovenski navijači so ga prekrstili v Tončka. Štiri leta pozneje je slovenskim košarkarjem do zgodovinskega preboja na olimpijske igre v Tokiu pomagal njegov rojak Mike Tobey. Navijačem je že sporočil, naj ga kličejo Miha. Kaj pa je po sladki nedeljski zmagi sporočil Litovcem?

Kako se je Mike Tobey veselil po uvrstitvi Slovenije na OI

Prišel, videl, zmagal, zdaj pa potuje še na olimpijske igre. Odkar Mike Tobey nosi slovenski dres, reprezentanca pod vodstvom Aleksandra Sekulića sploh še ni izgubila dvoboja. Tobey izkuša tisto, kar že dalj časa doživlja slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić, ki v državnem dresu sploh še ni ostal praznih rok, ampak dobil vseh 14 dvobojev.

"Neverjetno! Tako sem srečen za te fante. Slovenija bo prvič nastopila na olimpijskih igrah. Lepo je biti del takšne zgodbe," je 26-letni ameriški center dejal novinarju litovskega Delfija, ko je v razprodani Žalgiris Areni proslavljal odmevno zmago nad Litvo. V le nekaj tednih je s Slovenijo izkusil toliko lepega in pestrega, da si bo vse skupaj zapomnil za vse življenje. A sledilo bo še nekaj večjega. To je bil namreč šele prvi del. To je bil le uvod v nekaj še bolj veličastnega, saj je Sloveniji pomagal do preboja na olimpijski turnir v Tokiu. Glavna nagrada ga torej še čaka, čez tri tedne bo šlo zares na Japonskem. Tam se bo v skupini potegoval za napredovanje proti Španiji, Japonski in Argentini.

Družine ni videl že več kot leto

Pod košem je bil hudo bitko z Jonasom Valančiunasom, prvim centrom Memphis Grizzlies. Foto: Fotodiena / Sportida "Zmago nad Litvo bi posvetil družini. Nisem je videl že več kot leto. Zdaj je ne bom videl še nekaj časa, saj me čaka pot v Tokio. A mislim, da bodo vse skupaj razumeli. Presrečen sem, da sem sprejel ponudbo in se pridružil Sloveniji," priznava Tobey, sicer center španske Valencie, kjer si deli slačilnico s Klemnom Prepeličem. Ogromne zasluge za to, da je Tobey ekspresno prejel slovenski potni list in lahko zaigral v državnem dresu, ima prav štajerski ostrostrelec.

Litovci so spremljali čustvene prizore, ko je Prepelič po tekmi padel v objem Tobeyju in mu dejal: "Sem ti rekel, sem ti rekel." S tem je dal vedeti, kako močno so vsi skupaj razmišljali o cilju, ki ga številni slovenski košarkarski rodovi niso nikoli uresničili, generacija, ki ji poveljuje Aleksander Sekulić, na parketu pa jo mojstrsko vodi orkester Luka Dončić (po litovsko Luka Dončičius), pa je šla do konca. In to po najtežji poti.

S Slovenijo bo nastopil na olimpijskem turnirju v Tokiu, kjer se bo za odličja potegovalo le 12 izbranih vrst. Foto: Fotodiena / Sportida

V finalu dodatnih kvalifikacij - mnogi bi rekli, da je bila to tekma, vredna izločilnega dela olimpijskega turnirja - je na gostujočem igrišču, pred več kot 11 tisoč glasnimi litovskimi navijači, premagala visoko motiviranega tekmeca in se zapisala v zgodovino.

Praznik slovenske košarke je v Kaunasu polepšalo še okrog 500 slovenskih navijačev, danes pa bo še kako veselo tudi na Letališču Jožeta Pučnika, kamor bo "olimpijska" slovenska odprava prispela okrog 15. ure.

Slovenski potni list prejel šele pred tremi tedni

Ogromno dela je imel tudi s pokrivanjem Domantasa Sabonisa. Foto: Fotodiena / Sportida Tobey je proti Litvi navdušil. Ko je bil na parketu, je bila Slovenija od tekmeca boljša za 18 točk. Hitro je vzpostavil izjemen most sodelovanja z Dončićem, z zanj značilnim visokim metom žoge zadel tri trojke, pod košem pa bil hudo bitko z litovskima orjakoma, ki izstopata tudi v ligi NBA. Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis sta s soigralci "slovenskega" Američana prisilila, da si je že sredi tretje četrtine prislužil četrto osebno napako, a "Miha" se ni predal in v nadaljevanju pomagal Sloveniji, da si je izbojevala odločilno prednost.

"Pred tekmo smo vedeli, da nas čaka veliko dela z Valančiunasom in Sabonisem. Dobro smo se odrezali. Bilo je zahtevno, hitro sem nabiral osebne napake, a nam je uspelo," je dejal strelec 13 točk za Slovenijo. Za izbrano vrsto države, ki se je prvič uvrstila na olimpijski turnir in poskrbela za enega najlepših košarkarskih trenutkov. In to s pomočjo Američana, ki je slovenski potni list prejel šele sredi junija, nato pa v nekaj tednih pomagal spisati prelepo pravljico. Po dvoboju je izpostavil najzaslužnejšega igralca za nepozabno slovensko zmago. "Luka je bil neverjeten," je pohvalil novopečenega soigralca, s katerim odlično sodeluje in izkorišča njegove natančne asistence.

Tobey je bil s 13 točkami četrti najboljši slovenski strelec, Vlatko Čančar pa z 18 drugi. Foto: Fotodiena / Sportida

"Iskreno se zahvaljujem Vladi Republike Slovenije, ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskemu komiteju Slovenije na čelu s predsednikom Bogdanom Gabrovcem ter vsem drugim, ki so pripomogli, da je Mike Tobey po izredno hitrih postopkih prejel slovensko državljanstvo. Verjamem, da se bo hitro vklopil v izbrano vrsto in pripomogel k uspešnim igram slovenske reprezentance, saj gre za fanta z odličnimi značajskimi lastnostmi in igralskimi sposobnostmi," je pred nekaj tedni poudarjal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Imel je še kako prav, "Miha" se je izkazal za zadetek v polno.