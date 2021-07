Nekdanji selektor s prstom pokazal na Dončića in razkril slovenski recept za uspeh

"Ob taki igri lahko sigurno govorimo tudi o odličju na olimpijskih igrah. Je pa veliko odvisno tudi od tega, kakšne ekipe bodo sestavile druge reprezentance," je po uvrstitvi slovenske košarkarske reprezentance na olimpijske igre na glas razmišljal nekdanji slovenski selektor Zmago Sagadin. Z njim in nekdanjim direktorjem slovenske izbrane vrste Tonetom Krumpom smo se pogovarjali o olimpijskih kvalifikacijah, Luki Dončiću in tudi možnostih za uspeh v Tokiu.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v preteklih dneh spisala zgodovino. Slovenski košarkarji so na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu po tekočem traku ugnali Angolo, Poljsko, Venezuelo in za konec še Litvo. Slovenci so se prvič v zgodovini uvrstili na olimpijske igre, kjer bodo imeli priložnost za še korak dlje. O slovenski reprezentanci smo se pogovarjali s prvim selektorjem reprezentance Zmagom Sagadinom in nekdanjim direktorjem izbrane vrste Tonetom Krumpom.

Sagadin: Pričakoval sem, da bo šlo z Litvo veliko težje

"Mislim, da je to velik obliž na zadnje rane v slovenski košarki in upam, da se bo slovenska košarka s to zmago in uvrstitvijo na olimpijske igre vrnila v slovenske domove in dvorane." Foto: Sportida "Upanje in želja sta postali realnost. Ta zmaga v finalu in uvrstitev na olimpijske igre sta bili izjemno suvereni, Slovenija je skozi celoten turnir kazala neverjetno dominanco. Vse drugo kot zmaga v finalu bi bila nezaslužena, kajti slovenska reprezentanca je bila od prve do zadnje tekme vsaj za razred boljša od svojih nasprotnic. Pričakoval sem, da bo šlo z Litvo veliko težje, res sem pričakoval trši spopad. Dejansko se je še enkrat več pokazalo, da danes centri, kjer je Litva z Valančiunasom in Sabonisom močnejša, v moderni košarki ne pomenijo veliko. Litovska premoč pod košema ni na koncu pomenila nič in naši zunanji igralci na čelu z Dončićem so res dominirali. Litva je v obrambnem položaju veliko slabša in dandanes so branilci tisti, ki v košarki prinašajo zmage, še posebej če so tako dobri, kot so naši igralci," je po velikem uspehu dejal Sagadin, ki ni skrival zadovoljstva.

"Naravnost fantastično. Mislim, da je to velik obliž na zadnje rane v slovenski košarki, in upam, da se bo slovenska košarka s to zmago in uvrstitvijo na olimpijske igre vrnila v slovenske domove in dvorane," upa nekdanji slovenski selektor, ki je Slovenijo vodil v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 1992 in na evropskem prvenstvu leta 1995.

Dončić? Fant ima preprosto vse

Tudi 68-letni Celjan se ni mogel izogniti pohvalam na račun najkoristnejšega igralca turnirja v Kaunasu Luke Dončića. "Na vsakih 50 let se na prostoru bivše Jugoslavije rodi en izjemen talent, in to je v tem trenutku z naskokom Luka Dončić. Fant ima preprosto vse. Ima tehnično in taktično znanje, ima košarkarsko inteligenco, tudi fizično je tako močan, da ga drugi preprosto ne morejo zaustaviti. Mislim, da bo prinesel še kakšno medaljo in uspeh slovenski izbrani vrsti, hkrati pa tudi šampionski prstan kateri izmed NBA ekip, kar mu tudi iz srca privoščim," je dejal Sagadin, ki verjame, da lahko Slovenija v Tokiu pride do dobrega rezultata, morda tudi medalje.

"Ob taki igri lahko sigurno govorimo tudi o odličju na olimpijskih igrah. Je pa veliko odvisno tudi od tega, kakšne ekipe bodo sestavile druge reprezentance. Še enkrat več želim poudariti, da so branilci tisti, ki odločajo tekme, zato mislim, da se Slovenija lahko bori za odličja," je prepričan nekdanji trener Olimpije, ki sicer ne verjame, da bi se v reprezentanco lahko vrnil tudi zlati kapetan Goran Dragić.

"Ne vem, če obstaja možnost, da zopet zaigra v slovenskem dresu, a če se je tako odločil, bo verjetno ta odločitev tudi obveljala. Zagotovo je vse skupaj prej dobro premislil in bo zdaj za to odločitvijo tudi stal. Siliti ga v to, ob vsem, kar je naredil za Slovenijo, bi bil popoln nesmisel," je še prepričan eden najuspešnejših slovenskih trenerjev.

"V reprezentanci zavel nov veter"

Uspeh slovenske košarke je z navdušenjem pozdravil tudi nekdanji direktor reprezentance in košarkarski trener Tone Krump. "Fantje so naredili ogromen posel, tako štab kot igralci. Mislim, da je v reprezentanci zavel nov veter. Zagotovo je eden od kreatorjev tega vetra Luka Dončić, a mislim, da ima okoli sebe ogromno kvalitete, ki jo on na nek svoj način oplemeniti, s tem, da omogoča še boljšo igro svojim soigralcem, jih usmerja. Je pa ta uvrstitev na olimpijske igre tudi dosežek celotnega strokovnega štaba," je prepričan Krump, ki ob tem ni pozabil tudi na delo slovenskega selektorja.

"Aleksander Sekulić je tu opravil izjemno delo. Kot relativno mlad in neizkušen reprezentančni trener je znal postaviti stvari na svoje mesto, fantje so pod njegovim vodstvom oživeli. Če pogledamo Že Eda Murića na tej zadnji tekmi, za katerega nismo toliko navajeni, da se zna podrediti ekipi, pa Aleksej Nikolić, ki je opravil dodaten posel v obrambi. Moram reči, da sem navdušen tako nad igro kot rezultatom in dosežkom prve uvrstitve na olimpijske igre, ki je res velika stvar," je dejal trener Ajdovščine.

Dončić košarkarski Beethoven "Tako kot so Dražena Petrovića včasih klicali košarkarski Mozart, bi jaz Dončića poimenoval košarkarski Beethoven, ker je to Mozartovo igrivost nadgradil z Beethovnovim razumevanjem, v njegovem primeru košarke in tega, kako se lotiti tekme." Foto: FIBA

Kaj pa Luka Dončić in njegove predstave? "Tako kot so Dražena Petrovića včasih klicali košarkarski Mozart, bi jaz Dončića poimenoval košarkarski Beethoven, ker je to Mozartovo igrivost nadgradil z Beethovnovim razumevanjem, v njegovem primeru košarke in tega, kako se lotiti tekme. Ima izjemen občutek za igro, pa je star šele 22 let. Če tako pogledamo, gre še za relativno neizkušenega igralca, ki kaže res neverjetne predstave," je košarkarskega genija pohvalil Krump, ki se je z mislim obrnil tudi že proti olimpijskim igram.

Pri napovedih ostaja previden. "Pet let sem bil direktor reprezentance, bil sem selektor nekaterih mlajših izbranih vrst in brez izkušenj ne gre tako lahko. To, kar so fantje dosegli pred štirimi leti na evropskem prvenstvu, je že pred njimi gradilo vrsto reprezentanc in slovenskih košarkarjev. To bodo prve olimpijske igre in zagotovo bodo tu manjkale izkušnje. Je pa res, da so fantje v naletu, da je kemija v ekipi izjemna in iz tega lahko marsikaj uspe. O medalji še ne bi želel govoriti, a če bodo nadaljevali s takšnimi predstavami, je mogoče vse. Takšen način igranja je lahko tudi neka osnova za nek velik uspeh," je še prepričan Krump.

