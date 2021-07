Odločitev je padla: Ol v Tokiu v celoti brez gledalcev!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijske igre v Tokiu, ki se bodo začele 23. tega meseca, bodo brez gledalcev na tribunah, so sporočili japonski organizatorji po pogovorih z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok). Že pred časom so se odločili, da ne bo navijačev iz tujine, danes pa še, da ne bo niti domačih ljubiteljev športa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za ta korak so se odločili, ker je Japonska v olimpijskem mestu Tokiu uvedla izredne razmere zaradi vse večjega števila okužb z novim koronavirusom. Predsednik vlade Yoshihide Suga je pred tem sporočil, da bodo izredne razmere začele veljati v ponedeljek, 12. julija, in bodo predvidoma trajale do 22. avgusta.