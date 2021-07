Olimpijska medalja je zanj dosegljiva, bo izkoristil tretjo priložnost?

Benjamin Savšek že kar nekaj let velja za enega najboljših kanuistov na divjih vodah. To kažejo tudi njegovi rezultati, saj je v bogati karieri osvojil že naslov svetovnega in evropskega prvaka. V ponedeljek se je celotna ekipa divjevodašev odpravila na prizorišče, kjer bodo v mehurčku najprej opravili 14-dnevni trening na olimpijski progi.

V Tokiu bodo prvih 14 dni v mehurčku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvih štirinajst dni bodo v mehurčku

"Tam bomo omejeni samo na hotel in progo. Organizator nam bo uredil prevoz in v hotelu bo imel vsak svojo sobo. Mislim, da bomo imeli v olimpijski vasi, kamor gremo 20. julija, torej pet dni pred tekmo, skupen apartma," nam je dan pred odhodom razlagal Savšek. Meni, da bo 14 dni časa povsem dovolj, da se navadi na olimpijsko progo.

Proga v Tokiu ni ravno divja, kar našemu kanuistu ne ustreza najbolj. Beni ima namreč raje bolj divje in zahtevne proge. "Kljub temu se bom z veseljem spoprijel s progo. Mislim, da lahko tudi na tej progi dosežem dober rezultat. Zavedam se, da sem, če odpeljem svojo vožnjo, lahko zelo hiter. Ne razmišljam o tem, ali mi proga ustreza ali ne. Razmišljam bolj o tem, da bom v danih okoliščinah iz sebe poskusil potegniti največ."

Noče razmišljati o preteklosti, ampak želi izkoristiti še eno priložnost Ustrezajo mu bolj divje proge. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanj bodo to že tretje olimpijske igre. V Londonu, kjer je nastopil prvič, se je uvrstil na osmo mesto. V Riu je spadal v ožji krog favoritov za medaljo, a bil na koncu šesti. Meni, da je zdaj veliko bolj zrel, vlogo pa bodo odigrale tudi bogate izkušnje. "Od leta 2012 se je veliko zgodilo, torej od prvih olimpijskih iger do zdaj. Za seboj imam kar nekaj velikih tekmovanj in prav tako medalje z največjih tekmovanj. Vsekakor ne bom razmišljal o preteklosti, ampak se osredotočal na to, da izkoristim priložnost, ki sem jo še enkrat dobil. Res si želim vrhunskega rezultata. Upam, da bo na moji strani tudi kanček sreče, ki je vsekakor potreben pri finalnih vožnjah."

Odkrito: Želim si medalje

In kaj je za Benjamina Savška vrhunska uvrstitev? "Želim si medalje, ampak se zavedam, da se bom moral zares potruditi. Merim visoko, ampak se zavedam, da moram za to pokazati vrhunsko vožnjo," je povedal Savšek, ki upa, da bo rek v tretje gre rado držal tudi pri njem. "Da, verjamem v to in upam, da bo res držal. Naj drži ta rek."

"Drugače se mi zdi, da je forma letos dobra, tako da mi gre za zdaj vse po načrtu." Foto: Grega Valančič / Sportida

Za zdaj gre vse po načrtu

Letos je Ljubljančan dirkal na treh dirkah. Na evropskem prvenstvu mu ni uspelo še tretjič zapored osvojiti naslova evropskega prvaka, je pa zato veliko bolje tekmoval na zadnjih dveh tekmah svetovnega pokala, ko je obakrat pristal na tretjem mestu.

"Rezultatsko sta bila zadnja dva svetovna pokala res dobra. Vseeno lahko povem, da sem imel v samih vožnjah tudi napake (dotiki vrat, op. p.). Moj cilj oziroma želja je, da na olimpijskih igrah tekmo odpeljem brez napak. Drugače se mi zdi, da je forma letos dobra, tako da mi gre za zdaj vse po načrtu," je pred odhodom še povedal Savšek, ki ga 25. julija čakajo kvalifikacije, dan za tem pa že polfinale in finale.