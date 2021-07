Osaka ponosna, ker bo nastopila za Japonsko na OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V zadnjem obdobju sem bila veliko z družino. Sedaj laže prenašam pritisk, psihičnega in fizičnega. Imela pa sem velike napade tesnobe ob približevanju velikih tekmovanj," je dejala Osaka in napovedala, da se bo odslej udeleževala novinarskih konferenc, "a pri tem bom upoštevala tudi svoje psihično stanje".

Triindvajsetletna Osaka, njena mati je Japonka, oče pa s Haitija, se je sredi junija zaradi "psihičnih težav in tesnobe" umaknila z Roland Garrosa. To je storila dan po tem, ko po zmagi v prvem krogu ni želela nastopiti na novinarski konferenci in odgovarjati na vprašanja novinarjev.

Ker ni želela opravljati medijskih obveznosti, je dobila 15.000 dolarjev kazni ter svarilo, da jo bodo izključili s turnirja, če se bo še naprej izogibala medijem. Mlada teniška igralka, ki prebiva v ZDA, je zato po sporu z mediji in organizatorji predčasno končala nastope na Roland Garrosu.

