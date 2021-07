Bedene tokrat brez moči, Federer izločil domačina

Sedmi nosilec Wimbledona Matteo Berrettini, ki je letos zmagal na turnirju na travnato podlagi (Queen's Club), je bil premočan zalogaj za Aljaža Bedeneta. 31-letni Slovenec je na sveti angleški travi blestel v uvodnih dveh nastopih. V drugem krogu, ko je bil njegov nasprotnik Yoshihito Nishioka, je Japoncu oddal le tri igre.

Matteo Berrettini se je brez večjih težav uvrstil v osmino finala. Foto: Reuters

Proti Berrettiniju je ostal brez osvojenega niza, prav vse od treh je izgubil z rezultatom 4:6 in se poslovil od turnirja. V primeru zmage bi postal prvi slovenski igralec, ki se je na turnirjih za grand slam uvrstil v drugi teden turnirja. Italijan je v medsebojnih dvobojih povedel v zmagah s 3:1. Po dvoboju je Bedene priznal, da ni imel pravih možnosti za uspeh. "Igralci tipa Berrettini mi ne ležijo. Glede na to, da telesno nisem visok igralec in da nimam velikega razpona rok, mi njegovi začetni udarci ne ustrezajo. In danes je Matteo res dobro serviral. Vseeno sem upal, se pripravil na dvoboj, dal vse od sebe, a žal se ni izšlo."

Roger Federer v Wimbledonu lovi že deveto lovoriko. Foto: Guliverimage

Federer napredoval po štirih nizih

V drugi teden, po tradicionalno prosti nedelji, se je prebil tudi osemkratni zmagovalec tega turnirja Švicar Roger Federer. Premagal je domačina Camerona Norriea s 6:4, 6:4, 5:7, 6:4 in se 69. v karieri uvrstil v četrti krog turnirjev za veliki slam. Federer je po dvoboju ponovil, da ima Wimbledon posebno mesto v njegovem srcu. "Upam, da je v meni ostalo še dovolj naboja, saj je to zadnji grand slam, preden bom dopolnil 40. let."