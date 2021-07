Kaja Juvan na osrednjem igrišču Wimbledona čestitala 17-letnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto sta v Wimbledonu kot prvi na osrednje igrišče stopili 20-letna slovenska teniška igralka Kaja Juvan in tri leta mlajša Američanka Coco Gauff. Ljubljančana je ostala praznih rok, Gauffova je zmagala s 6:3 in 6:3. Danes bo na delu bo tudi prva igralka sveta Ashleigh Barty.

Kaja Juvan, slovenska teniška igralka, se je vedno dobro počutila na wimbledonski travi. Tudi letos je bilo tako, saj je že v prvem krogu izločila Belindo Bencic, deveto nosilko turnirja, v drugem krogu pa je premagala Francozinjo Claro Burel.

V tretjem krogu je naletela na premočno tekmico. 17-letna Američanka Coco Gauff, trenutno 23. igralka sveta, je zmagala s 6:3 ion 6:3. Za obe igralki je to šele drugi nastop na glavnem turnirju Wimbledona. Kaja se je leta 2019 prebila do drugega kroga, medtem ko se je Gauffova še kot 15-letno dekle prebila do osmine finala. Med najboljših 16 se je prebila tudi letos.

Coco Gauff se je še drugič v Wimbledonu prebila med 16 najboljših. Foto: Reuters

Na igrišče bo stopila tudi Ashleigh Barty prva nosilka turnirja, njena nasprotnica pa bo Katerina Siniakova. Za Avstralko in Čehinjo bo to prvi medsebojni dvoboj.