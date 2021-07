Đoković proti Američanu, na delu tudi ljubljenec domačega občinstva

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev, je v uvodnih dveh krogih oddal le en niz. V tretjem krogu ga čaka Američan Denis Kudla, trenutno 114. igralec sveta. Američan se je do zdaj v Wimbledonu najdlje prebil do drugega kroga. Tokrat ima malo možnosti za napredovanje, saj ga čaka eden najboljših igralcev vseh časov. Do zdaj sta Nole in Kudla igrala dva medsebojna dvoboja in obakrat je slavil Beograjčan.

Prava teniška poslastica se obeta na osrednjem igrišču proti večeru. Igrala bosta Andy Murray, ljubljenec domačega občinstva, in Denis Šapovalov. Za Škota in Kanadčana bo to prvi medsebojni dvoboj, in veliko jih meni, da bi bil lahko izjemen.