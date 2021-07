Namesto trenerja je s seboj raje pripeljal svoje dekle

Letos poteka Wimbledon, vendar ne v takšni obliki, kot so ga igralci praviloma vajeni. Lani so morali najprestižnejši turnir zaradi pandemije odpovedati, letos pa so igralci v mehurčku. Nick Kyrgios si je s seboj pripeljal dekle, medtem ko si Federer krajša čas z gledanjem nogometnih tekem.

Zaradi trenutnega položaja, ki vlada v svetu, vsi udeleženci turnirja v Wimbledonu stanujejo v hotelu Park Plaza v Londonu. Njihovo gibanje je omejeno le na območje med igrišči in hoteli. Po poročanju Marce imajo najboljši igralci svoje avtomobile, medtem ko morajo preostali igralci uporabljati prevoz organizatorjev. Prav tako so lahko igralci s seboj pripeljali tri člane ekipe.

Za nekatere, sploh tiste, najboljše, je to velika sprememba. Ti po navadi najamejo zasebne hiše in se le sprehodijo do igrišč. A takšne omejitve ima v teh časih večina turnirjev.

Nick Kyrgios je s seboj pripeljal dekle in najboljšega prijatelja. Foto: Guliverimage

Pripeljal je osebi, ki jima zaupa

"To je razlog, zakaj večino leta nisem igral. Zato sem tokrat s seboj pripeljal svoje dekle in najboljšega prijatelja. Želel sem pripeljati osebi, ki jima zaupam. Torej, da mi je prijetno in se dobro počutim," je povedal Nick Kyrgios, ki je znan po tem, da se rad druži z ljudmi na turnirju, in zato se je še toliko težje prilagodil na trenutni položaj.

"Kdor je v mehurčku, ga lahko pohvalim. Ni lahko. Ni se enostavno odklopiti od tenisa. Po navadi se lahko vrnete v svojo hišo, greste na sprehod, samo da se odklopite."

Roger Federer se je že skoraj navadil na nove pogoje. Foto: Guliverimage

Za razliko od Kyrgiosa pa je večina igralcev s seboj pripeljala trenerje oziroma člane trenerske ekipe. Med temi je tudi Roger Federer, ki je že vesel, da lahko v teh razmerah igra na sveti travi. Legendarni Švicar je priznal, da je sprva potreboval nekaj časa, da se je privadil na novo pogoje, ki jih zahtevajo organizatorji turnirja.

"Do zdaj sem se že navadil in tudi sprejel te okoliščine," je dejal Federer že pred začetkom turnirja in dopolnil, da so občutki ob tem drugačni. "Še vedno je zame velik privilegij, da lahko dejansko igram v Wimbledonu. Čudovito je, da se je Wimbledon vrnil, in vesel sem, da sem lahko tukaj."

Aleksander Zverev si krajša čas z gledanjem nogometnih tekem. Foto: Guliverimage

Nemški igralci se zberejo pri Zverevu, tudi Federer bo ostal pokonci

Veliko igralcev se odklopi od tenisa tako, da spremlja evropsko prvenstvo v nogometu. Ker bivajo vsi v istem hotelu, si največkrat skupaj ogledajo tekme. Tudi Roger Federer bo ostal pokonci, saj v petek igra Švica proti Španiji.

Tudi Aleksander Zverev si s kolegi rad ogleda nogometne tekme. "Jaz in preostali nemški igralci smo že zmenjeni, da si bomo tekme ogledali v moji sobi. Imam manjši apartma, kjer se lahko vsi zberemo," je povedal trenutno šesti igralec sveta.

Kanadčanka je priznala, da je izjemno težko

Živeti mesece v takšnih omejitvah na nekatere igralce močno vpliva. Med drugim tudi na Bianco Andreescu. "Biti od doma več kot šest ali sedem mesecev je zelo težko. Prepričana sem, da se veliko igralcev strinja z menoj. Zdi se mi, da se s tem spopadam na najboljši možen način, kar se lahko," je povedala 21-letna kanadska igralka.