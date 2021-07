Še ena izjemna predstava Kaje Juvan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaja Juvan se je prebila v tretji krog Wimbledona, ko je danes s 6:3 in 6:4 izločila francosko kvalifikantko Claro Burel, trenutno 143. igralka sveta. 20-letna Ljubljančanka se bo za uvrstitev med šestnajst najboljših pomerila z 20. nosilko, 17-letno Američanko Cori Gauff. Hitro pa se je poslovila Ukrajinka Jelina Svitolina. Trenutno peta igralka na teniški lestvici WTA in tretja nosilka Wimbledona je morala v drugem krogu priznati premoč Poljakinji Magdi Linette.

Kaja Juvan je za zmago potrebovala uro in osem minut. V prvem nizu, ki je trajal pol ure, je enkrat odvzela servis vrstnici iz Francije, v drugem pa je po zaostanku 1:3 dobila naslednje štiri igre, povedla 5:3 in nato na svoj začetni udarec prišla do zmage.

S tem je izenačila svoj najboljši dosežek na grand slamih - v tretjem krogu je nastopila tudi letos na odprtem prvenstvu Avstralije.

V tretjem krogu jo čaka Cori Gauff. Doslej sta se srečali dvakrat; 2019 v Roland Garrosu je zmagala Juvanova, letos v Adelaidu pa Američanka.

Ljubljančanka je še edina slovenska predstavnica v glavnem žrebu med posameznicami. Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta izpadli v prvem krogu.

Avstralka Ashleigh Barty, prva igralka sveta, je v drugem krogu v dveh nizih premagala Rusinjo Anno Blinkovo. Izpadla pa je tudi 15. nosilka iz Grčije Maria Sakkari, nedavno polfinalistko odprtega prvenstva Francije v Parizu in trenutno 18. igralko na svetu je premagala Američanka Shelby Rogers s 7:5 in 6:4.

V igri dvojic bosta igrali še Tamara Zidanšek in Andreja Klepač. Zidanškova je združila moči Američanko Sabrino Santamario. Njuni nasprotnic bosta Lara Arruabarrena-Vecino in Nadia Podorska. Andreja Klepač bo igrala v paru s Hrvatico Darijo Jurak. Slovensko-hrvaška naveza bo igrala proti Hrvatici Petri Martić in Američanki Shelby Rogers.