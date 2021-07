Đokovića ne moti, tudi če pada

V torek smo na osrednjem igrišču videli dramatična padca. Zaradi poškodb sta morala turnir končati legendarna Serena Williams in Adrian Mannarino. A nič bolje ni bilo v sredo, ko se je na osrednjem igrišču Wimbledona na tleh spet znašel Novak Đoković. Če srbski zvezdnik na igrišču ni bil videti najbolj zadovoljen, je bil po zmagi v drugem krogu turnirja veliko bolj sproščen.

Djokovic still got a racquet on it somehow. #Wimbledon pic.twitter.com/4nPtkKbROh — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) June 28, 2021

"Bilo je nekaj padcev. Več, kot sem si želel. Ne gre za igrišča. Nekaj dni je padal dež. V prvem dvoboju pod streho je vlažnost povzročila bolj spolzko igrišče. Dejstvo je, da dolgo časa nisem igral na travi, več kot dve leti, in da prihajam po nekajmesečnem igranju na pesku. Ta podlaga je povsem drugačna v smislu gibanja … Upam, da bo v nadaljevanju turnirja manj padcev. Čeprav nimam nič proti, če še naprej padam in na koncu zmagam," je z nasmehom povedal prvi igralec sveta.

Boris Becker še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zelo zanimivo razmišlja Boris Becker, ki še vedno velja za najmlajšega zmagovalca turnirja v Wimbledonu. Nemec je bil v svojih časih znan kot izjemen igralec na travnati površini. "Na igriščih niso igrali že dve leti. Ta so skoraj preveč popolna, preveč zelena in bujna," je povedal nekdanji trener Novaka Đokovića.

"V uvodnih dneh smo vsako leto lahko videli zdrse. To se mi ne zdi tako nenavadno. Bolj gre za to, da od leta 2019 nismo bili tukaj in nismo vajeni, da igralcem toliko drsi. To je travnato igrišče, veliko je deževalo in prvih nekaj dni vedno malo bolj drsi," je za BBC povedal Becker.

Bianca Andreescu si je ob padcu lažje poškodovala gleženj. Foto: Guliverimage

"Igrišča niti približno niso bila takšna"

Pred padcem Đokovića smo lahko videli, kako so se na tleh znašli visokorasli Američan John Isner, peta nosilka turnirja Bianca Andreescu in tudi Avstralec Nick Kyrgios.

"Ni mi spodrsnilo samo enkrat. Med dvobojem mi je spodrsnilo šestkrat. Nekoliko sem čutila gležnje, ampak po dveh ali treh točkah je minilo. Vse je bilo v redu," je uvodoma povedala Andreescujeva in dodala: "Igrišča so izjemno spolzka. Pred tem sem igrala samo enkrat, ampak igrišča niti približno niso bila takšna. S preostalimi igralci sem govorila o tem, da gre za nenavadne razmere, ampak to je nekaj, česar ne moremo nadzorovati."

Nick Kyrgios meni, da so igrišča prepočasna. Foto: Guliverimage

Nick Kyrgios meni, da bi morali travo dodatno zalivati

Nick Kyrgios ne bi bil Nick Kyrgios, če ne bi trave komentiral na svoj način. Pritoževal se je, da je podlaga premalo hitra. To je zanj po svoje razumljivo, saj je znan kot igralec z dobrim začetnim udarcem. "Podlaga bi morala biti hitra, oni pa so jo upočasnili. To ni več trava," je povedal Avstralec, ki meni celo, da bi morali travo dodatno zalivati.

Vodja igrišč računa na to, da bo v drugem tednu bolje Foto: Guliverimage

Neil Stubley, vodja igrišč, je dejal, da zagotovo ni prijetno videti, kako igralci padajo. "Ker je streha pokrita, trava potrebuje nekoliko več časa, da vlaga izhlapi," je povedal Stubley, ki pravi, da so igrišča pripravljena tako kot prejšnja leta. "Na začetku je potrebno malo več časa, da se znebimo vlage. Ko sonce in veter posušita travo, igrišče postane bolj trdo in igralci se počutijo bolj samozavestno."