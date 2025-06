Ko Američanka skuša jesti "po evropsko": Težje je, kot sem pričakovala

Američanka Amy Gordy, 42-letna nutricionistka, je postala nepričakovana zvezda TikToka, ko je na tem družbenem omrežju objavila video, v katerem preizkuša – kot se je sama izrazila – evropski način prehranjevanja oziroma uporabe pribora. Pri tem naj bi šlo za pravilo, da vilice ves čas uporabljamo z levo roko, medtem ko naj bi jih Američani preprijeli v desno, potem ko so razrezali hrano.

"Poskusila bom jesti, ne da bi menjala pribor v rokah," je napovedala v začetku videa, nato pa ... kaj se je zgodilo, poglejte v videu:

Posnetek je sprožil poplavo komentarjev, večji del sveta je šokiran, da se takšen način uporabe pribora komu zdi nenavaden. "To ni evropski način, ampak edini pravilen način," so se vrstili komentarji, po drugi strani pa se predvsem Američanom zdi čudno ali pa kar nemogoče, da bi jedli z vilicami v levi roki.

Amy Gordy je potem za Newsweek pojasnila, zakaj se je odločila posneti ta video. "Začelo se je pred nekaj tedni, ko sem z možem obiskala Irsko in objavila video, v katerem jem, ob njem pa me je kar nekaj ljudi v komentarjih spraševalo, zakaj izmenjavam pribor v rokah," je dejala. "Ko sem se vrnila v Ameriko, sem se odločila, da končno poskusim jesti 'po kontinentalno', in bilo je veliko težje, kot sem pričakovala. V Ameriki nas učijo, da vilice preprimemo v desno roko, potem ko smo nehali rezati hrano."

