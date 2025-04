Kako ugotoviti, kdaj so droži pri polni moči in pripravljene, da jih zamesite v testo? Na družbenih omrežjih kroži nepričakovan trik, ki vam bo pomagal, ob tem pa zabaval celo družino.

Ste se lotili peke kruha z drožmi, pa rezultati niso ravno navdušujoči? Morda vaše droži še niso pri polni moči, ko jih uporabite, in testo zato ne vzhaja dovolj.

Trik z rokavico za enkratno uporabo

Droži je treba pred peko vedno "nahraniti" z mešanico moke in vode, da se kvasovke zbudijo in začnejo fermentacijo, ki se bo nadaljevala, ko jih zamesite v testo. Kako pa ugotovite, kdaj droži oziroma kvasovke dosežejo vrhunec aktivnosti? Preizkusite trik z rokavico za enkratno uporabo!

Najprej droži nahranite, nato pa na kozarec, v katerem so, nataknite rokavico. Ob fermentaciji se bo začel sproščati ogljikov dioksid, ki se bo nabiral v rokavici, in ko se ta napihne ter postavi pokonci, je to znak, da so droži pripravljene.

Poglejte:

Ali doma že imate droži? Če ne, jih lahko pripravite tako: