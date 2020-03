Domači ali divji kvas, kvasec oziroma droži – vse to je ime za nastavek za peko kruha in kvašenih peciv, ki ga lahko pripravite le z dvema sestavinama, moko in vodo. No, pa z nekaj časa in potrpežljivosti.

Kako se torej lotiti priprave droži? V steklenem kozarcu, ki ga je mogoče zapreti, zmešajte 50 gramov moke in 50 gramov hladne vode. Pri izbiri moke imate več možnosti, ob pšenični lahko izberete tudi pirino ali rženo (s to bodo droži bolj kisle), v vsakem primeru pa velja, da je bolje uporabiti sveže mleto moko iz ekološko pridelanega žita.

Foto: Getty Images

Lonček pokrijte (lahko ga tudi priprete s pokrovom, naj pa ne bo povsem zatesnjen) in ga postavite na mesto, kjer bo na sobni temperaturi, ne bodo pa ga dosegli sončni žarki.

Naslednje dni postopek ponavljajte, vsak dan dodajte žlico moke in žlico vode ter premešajte (ne s kovinsko, ampak s plastično ali leseno žlico). Če se na vrhu zmesi pojavi tekočina z vonjem po kislem, vrhnjo plast odstranite, nato pa znova primešajte žlico vode in žlico moke.

Foto: Getty Images

Kdaj bodo droži pripravljene na delo, je težko natančno napovedati, saj gre za povsem naravni proces, "ples" mlečnokislinskih bakterij in kvasovk, ki ga je nemogoče nadzorovati. Droži so pripravljene na uporabo, ko so mehurčkaste in ko po tem, ko jim primešate novo dozo moke in vode, opazno narastejo.

Ko postanejo aktivne, jih lahko preselite v hladilnik – zlasti če jih ne boste uporabljali vsak dan. Pred uporabo iz lončka odvzemite toliko droži, kolikor jih potrebujete, in jih na kuhinjskem pultu pustite čez noč, da se ogrejejo na sobno temperaturo in spet postanejo živahne.

Kako jih uporabiti? Tukaj je ideja: