Kruh, ki ga boste uživali brez slabe vesti

Babice so nam govorile: "Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga." Ljubezen do kruha, živila brez katerega si marsikdo ne predstavlja popolnega omizja, je zasidrana v nas od otroštva in preko številnih generacij. Bogat okus, sočna in mehka sredica ter hrustljava skorja so tiste lastnosti, ki kruh naredijo tako nepozaben in univerzalen, da je postal hrana, ki se je ne naveličamo. Pa lahko v kruhu uživamo brez slabe vesti?

Je kruh še del sodobnih menijev?

Kruh, v različnih oblikah in izvedbah poznan po vsem svetu, je del naše vsakodnevne prehrane že deset tisoč let. Arheološki podatki kažejo, da so stari Mezopotamci pripravljali več kot 300 vrst kruha, tako nekvašenega kot kvašenega. Pekli so navaden in izboljšan kruh, ki je bil različno oblikovan in začinjen. Kruh nas vsakodnevno torej spremlja od antike dalje.

Medtem ko je kruh za mnoge nepogrešljiv nakupovalni artikel, je zaradi vzpona diet in dietnih programov, ki se izogibajo ogljikovim hidratom, kruh kot osnovno gospodinjsko živilo postal manj zaželen. Okrog kruha se pojavlja kar nekaj nejasnosti - ali je dejansko dober za vas ali ne in ali bo vsakodnevno uživanje kruha negativno vplivalo na vaše zdravje.

K sreči je kruh še vedno lahko osnovno gospodinjsko živilo in mnogim ljudem lahko celo pomaga pri doseganju prehranskih ciljev glede hranilnih snovi. Kruh je lahko odličen vir folatov, vlaknin, železa, vitaminov skupine B in še veliko več. Prekomerno uživanje samega kruha ima lahko nekatere negativne učinke, ki se jih je treba zavedati. Vendar to še ne pomeni, da se morate kruhu izogibati. Številni registrirani dietetiki ga priporočajo kot del zdrave prehrane.

Foto: Shutterstock

Lažje prebavljiv, dlje svež in tako okusen

V preteklosti je imel kruh, še posebej beli, pomembno vrednost, bil je merilo višje življenjske ravni, družbenega položaja in ugleda. Na mizi je bil za praznik, tisti, ki so si ga lahko privoščili, so ga imeli vsak dan. Danes pa stopa v ospredje droženi kruh. Še posebej v obdobju epidemije je pridobil prepoznavnost in zveste jedce, saj smo takrat vsi spekli vsaj en hlebec domačega kruha in tisti, ki so se lotili peke z drožmi, so takoj prepoznali odlične lastnosti takega kruha.

Droži so naravno vzhajalno sredstvo. So preprosta zmes moke in vode, ki na toploti sčasoma začne fermentirati ali po domače - vreti.

Žitno zrno ima v svojem ovoju naravno prisotno fitinsko kislino, ki preprečuje telesu, da izrabi vse minerale (cink, kalcij, magnezij, železo) v njem. Pri testu, narejenem z drožmi, mlečnokislinske bakterije in divje kvasovke nevtralizirajo fitinsko kislino, zato lahko telo vsrka več hranilnih snovi.

Kruh, pripravljen z drožmi, je zato lažje prebavljiv, ne obleži v želodcu in ne povzroči napenjanja. Hkrati sta kruh in pecivo, pripravljena z drožmi, dlje sveža, se ne drobita in imata bogat okus.

Do pred kratkim pa je bil kruh, pripravljen z drožmi, dosegljiv samo tistim, ki so ga pekli sami ali pa so v svoji okolici imeli peka, ki se je posvetil peki z drožmi. Na srečo so pri Žitu , ki ima na področju pekarske in mlinarske dejavnosti v Sloveniji največji tržni delež (približno 28 odstotkov) in kupcem ponuja več kot sto različnih vrst kruha in pekovskega peciva iz kakovostne pšenice, prepoznali prednosti peke z drožmi in v letih 2021 in 2022 lansirali skupino izdelkov z drožmi pod imenom Drožnik .

Tako okusen, zdrav in inovativen

Kruh Drožnik 400 g je 31. januarja 2024 prejel nagrado Inovativno živilo desetletja, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko. O njem so zapisali: "Drožnik je pšenični mešani kruh, izdelan po posebnem, inovativnem postopku s pripravo droži. Kruh ima značilno ovalno obliko in rustikalno, atraktivno razpokano skorjo. Dolgotrajna fermentacija testa daje kruhu izredno aromatičnost in bogat okus, kljub temu da kruh vsebuje le en odstotek soli. Zaradi posebnega postopka Drožnik nima intenzivnega kislega okusa, ki je sicer značilen za izdelke z dolgimi fermentacijskimi postopki. Kruh je pomemben gradnik uravnotežene prehrane, saj zaradi kombinacije uporabljenih mok predstavlja tudi vir prehranskih vlaknin." Ker je izdelan samo iz osnovnih sestavin - moke, soli in vode -, vendar s predanim in dolgotrajnim postopkom, je njegov okus kompleksen, a harmoničen in tako nepogrešljiv na vsaki mizi.

Foto: Shutterstock

Za vaše gastronomske pustolovščine brez slabe vesti

Drožnik je leta 2023 dobil "mlajšega brata", koruzni kruh Drožnik . Koruzni Drožnik vas bo prepričal z izrazitim okusom koruze, ki se z uporabo droži še bolje razvije. Pri obeh Drožnikih fermentacija droži traja več kot 30 ur. Kruh je zaradi tega lažje prebavljiv, njegova skorja hrustljava, sredica pa puhasta z velikimi luknjami. Izdelan je ročno, narejen kot doma in z užitkom ga boste pojedli. Tako sta oba kruha odlična podlaga za vaše slastne sendviče, namaze, predjedi, prigrizke, zajtrke, večerje in kosila. Podajte se na gastronomske pustolovščine z odličnim kruhom, ki vam ne bo obtežil prebave.