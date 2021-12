Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anita Šumer je mojstrica peke kruha z drožmi in oseba, polna miline ter strasti. Je tudi oseba, ki je iz ljubezni do moža naredila nekaj drugačnega − zgodbo o uspehu. Na pot peke kruha z drožmi se je Anita Šumer podala iz ljubezni.

"Oba z možem sva bila velika ljubitelja kruha. Po odstranitvi njegovega žolča sem iskala način, kako je še mogoče speči kruh, ki ima mehko sredico in hrustljavo skorjico. Priprava testa za kruh s sodo, pecilnim praškom in vinskim kamnom je možu še vedno povzročala zdravstvene težave, zato sem začela iskati druge možnosti. Spomnila sem se, da je moja babica pekla kruh na drugačen način, z drožmi."

Foto: Ana Kovač Njen zdaj že pokojni mož Sašo je oboževal njene okrašene kruhke. O tem pričata tudi njeni prvi dve knjigi Drožomanija ter Slana in sladka drožomanija, s katerima je peko z drožmi približala mnogim po Sloveniji in svetu.

Knjiga Drožomanija je namreč leta 2019 prejela naziv najboljše knjige o kruhu na svetu po izboru Gourmand International World Cookbook Awards. Istoimensko tekmovanje je njeno knjigo izbralo za najboljšo knjigo o kruhu v zadnjih 25 letih.

Foto: Ana Kovač Po prvih dveh knjižnih uspešnicah se je Anita Šumer tokrat odločila, da bo dala večji poudarek umetniškemu vidiku peke kruha. Tretja knjiga je torej že njena tretja lepotica z vsebino. "Krašenje kruha je pika na i in kruh je na takšen način povzdignjen na višji nivo."

Foto: Ana Kovač Svojo tretjo knjigo je začela pisati oktobra 2019, dva meseca po moževi smrti. A v vmesnem času sta nastajali še dve knjigi, prva in druga, saj je najprej treba osvojiti osnove, nato pa lahko nadaljujemo, tudi z videzom.

Trike je mojstrica strnila v opisu petih različnih tehnik krašenja kruha, ki obsegajo šabloniranje, slikanje na testo, uporabo posipov, zarezovanje in lepotičenje s testenimi okraski in posušenim cvetjem. "Navdihe za umetniško ustvarjanje iščem v motivih iz narave in tudi v različnih praznikih."

Foto: Ana Kovač Anita pri delu uporablja le naravna barvila. Buča, ki jo je iz testa z drožmi naredila leta 2016, je očarala tudi slavno pekovko Martho Stewart, ki jo je delila na svojem profilu na Instagramu.

V knjigi je tudi prikaz tehnike zavijanja kruha, saj kot je poudarila mojstrica peke z drožmi, so okrašeni hlebčki izvirna ideja tudi za darilo. "Lepo okrašen kruh je darilo, na katerem se nikoli ne nabira prah. Z njim podarite del sebe, svojega časa, svoje ljubezni in širite navdušenje nad tem zdravim načinom peke."

Foto: Ana Kovač "Dobro se z dobrim vrača, pravijo. Močno verjamem v to, zato od vsake prodane knjige prve izdaje namenjam dva evra v dobrodelne namene." Od tretje knjige bo del vsakega prodanega izvoda namenjen neprofitni organizaciji Lunina vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom.

Predstavitev knjige je vodila Zvezdana Mlakar. Foto: Ana Kovač

Anita Šumer še dodaja, da umetnost njenega krašenja kruha ni namenjena le tistim, ki pečejo kruh z drožmi, ampak tudi tistim, ki pečejo s kvasom.

