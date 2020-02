Kruh z drožmi: ga znate speči? #recept #video

Skrivnost doma pripravljenega kruha so droži, potrebujete le najbolj osnovne sestavine, kot so moka, voda, sol in, seveda, droži, ki so zmes moke in vode, prepuščene fermentaciji.

Več v videu:

Kruh z drožmi

Sestavine (enote so odvisne od količine kruha, ki ga želimo speči):

75 % bele moke Foto: Jan Lukanović

7,5 % ržene moke

7,5 % polnozrnate pšenične fino mlete

10 % polnozrnate pšenične grobo mlete

75 % vode

2,5 % soli

30 % droži

Najprej zmešamo moko in vodo ter pustimo stati 45 minut. Nato dodamo sol in droži, zmešamo do gladkega, v naslednjih štirih urah na sobni temperaturi pa testo trikrat prepognemo in nato pustimo vzhajati še dve uri.

Potem testo oblikujemo v hlebčke in ga postavimo v vzhajalne košarice, kjer lahko vzhajajo še 3 ure na sobni temperaturi ali pa 12 ur v hladilniku. Ko presodimo, da je hlebček vzhajan, ga pečemo 45 minut na 250 stopinj Celzija.

Foto: Jan Lukanović

