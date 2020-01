Naj zadiši po Aziji: kislo-pekoča juha in mongolska govedina #video

S selitvijo Kitajcev po svetu se je z njimi širila tudi kitajska kulinarika, ki je postala precej priljubljena tudi med Slovenci. Kombinacija okusov lahko pod pravimi rokami postane pravi raj za brbončice, kar sta nam prikazala kuharska mojstra Chang in Hom. Nastali sta kislo-pekoča juha in mongolska govedina, dve jedi, po katerih lahko zadiši tudi pri vas doma.

Kislo-pekoča juha

Sestavine za eno porcijo/osebo:

10 g bambusa

5 g korenčka

5 g črnega fungusa (gobice)

5 g račjega mesa

30 g jajc

2 g pora

5 g škroba

1 g soje

2 g soli

2 g čilija

1 g kisa

1 g kuhinjskega vina

1 g sladkorja

300 g vode

Najprej na trakce narežemo bambus, por in korenček ter na drobno sesekljamo črni fungus in račje meso. V voku segrejemo vodo ter v vročo vodo vržemo bambus, korenček, črni fungus, por in račje meso. Ko to nekaj minut kuhamo, dodamo začimbe (soja, sol, čili, kis, vino, sladkor). Tik pred koncem kuhanja dodamo škrob ter jajce in pomešamo, da to zakrkne oziroma da se jed zgosti.

Foto: Jan Lukanović

Mongolska pečena govedina

Sestavine za eno porcijo/osebo:

400 g govedine

300 g pora

20 g česna

5 g škroba

2 g čilija

2 g soli

1 g sladkorja

1 g soje

1 g kuhinjskega vina

200 g vode

Meso narežemo na trakce in ga od dve do tri minute kuhamo na vreli vodi, ki jo nato odcedimo. Nato segrejemo vok, dodamo malo olja in popečemo meso. Dodajamo začimbe, kot so česen, čili, sol, sladkor, soja in vino. Meso v voku kuhamo in mu tri minute pred koncem dodamo narezan por. Tik pred koncem kuhanja dodamo še škrob, ki jed zgosti in naredi okusno omako.

