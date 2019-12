Kako pripraviti zrezke v omaki "po taščino" #video

V tokratni rubriki Kuhamo s Karolino smo se naučili pripraviti zrezke v omaki po receptu, ki ga je mojstrici domače kuhe Karolini Črešnar zaupala njena tašča. Kot prilogo priporočamo krompirjeve svaljke.

Goveji zrezki v omaki po receptu moje tašče

Sestavine za 4 osebe:

žlica masti

4 goveji zrezki

4 čebule

česen

sol, poper, lovorjev list

žlička rdeče sladke paprike

3 žlice domače paradižnikove mezge ali 1 žlica paradižnikovega koncentrata

malo moke

Postopek:

Zrezke potolčemo, posolimo in popramo. Po eni strani jih pomokamo in jih s to stranjo navzdol položimo na vročo mast ter popečemo, nato jih obrnemo in poberemo iz masti. Na isti maščobi nato prepražimo sesekljano čebulo, da zarumeni, lahko jo malce posolimo in zalijemo s kančkom vode. Ko je čebula porumenela, dodamo še sesekljan česen in ko ta zadiši, nazaj v ponev položimo zrezke, jih malo zalijemo in dušimo. Čas kuhanja je zelo odvisen od mesa. Mlada govedina bo mehka po eni uri, nekoliko starejša pa potrebuje tudi več časa. Nato potresemo z rdečo papriko, dodamo paradižnik, lovorjev list in zalijemo z vodo ter kuhamo do mehkega.

Krompirjevi svaljki

5 srednje debelih krompirjev Foto: Jan Lukanović

ostra moka po potrebi

2 dag masla

1 jajce

Krompir skuhamo, še vročega olupimo in zmečkamo. Nato pustimo, da se malce ohladi, da jajce, ki ga bomo vmešali vanj, ne zakrkne.

Ko se zmečkan krompir malce ohladi, dodamo jajce, maslo in moko po potrebi. Lahko dodamo tudi mehko moko, a bomo svaljke lepše delali, če uporabimo tudi nekaj ostre moke. Na hitro pregnetemo in pustimo malo počivati. Zavremo vodo, ki smo jo posolili, oblikujemo svaljke in jih kuhamo v vreli vodi, dokler ne priplavajo na površino. Takrat jih poberemo iz vode in jih dodamo k zrezkom.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika.

