Gobova juha v kruhovi skodelici: ni tako zapleteno, kot se zdi #video

Zagotovo ste si v kakšni gostilni kdaj že privoščili gobovo juho v kruhovi skodelici. Zakaj je ne bi tokrat postregli doma? Morda se izdelava takšnih skodelic na prvi pogled zdi zahtevna, a je vse prej kot to. Recept za juho in skodelice nam je zaupala mojstrica domače kuhinje Karolina Črešnar.

Več v videu:

Gobova juha

Sestavine za 4 osebe:

malo masti

2 srednje veliki čebuli

15 dag surovih gob in 4 dag suhih gob

timijan, majaron, lovorjev list

sol in poper

korenček

2 žlici moke

2 žlici kisle smetane

Postopek:

Na masti popražimo čebulo in ko zarumeni, dodamo sveže gobe (če imamo zamrznjene, dodamo kar zamrznjene) in ob nenehnem mešanju pazimo, da se nam ne prismodi. Posolimo, dodamo poper, lovorjev list in dušimo oziroma pražimo tako dolgo, da voda izpari. Odvzamemo za dve žlici in pustimo v manjši posodici.

Dodamo še suhe gobe, ki smo jih prej namočili, nato pa odcedili, preden smo jih dali v juho. Potresemo z moko in zalijemo z 1,5 litra vode. Nastrgamo korenček in na zmernem ognju kuhamo še vsaj 20 minut. Proti koncu dodamo še gobe, ki smo jih prej odvzeli, in kislo smetano, na hitro prevremo in juha je gotova.

Če se nam zdi, da je pregosta, dolijemo malo vode, če pa je preredka, jo lahko zgostimo ali z moko ali s kislo smetano.

Kruhove skodelice

Foto: Jan Lukanović Sestavine za 4 skodelice:

30 dag moke

pol kocke kvasa

sol

voda

Postopek:

Zamesimo testo kot za kruh, ga oblikujemo v štiri majhne hlebčke, ki jih položimo v namazano ognjevarno posodo in jim na vrhu dodamo majhen "ročaj". Pustimo, da vzhajajo, nato jih 15 do 20 minut pečemo v pečici, ogreti na 220 stopinj Celzija.

Ko se ohladijo, jim odrežemo kapo, izdolbemo in nato vanje nalijemo juho.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika.

Oglejte si še: