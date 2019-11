Hitro in krepko kosilo za hladne dni #video

Bolj ko se bližamo zimi, bolj nam dišijo krepke domače jedi. Tokrat smo vam pripravili recept, s katerim boste poskrbeli za hitro, a zelo okusno kosilo.

Več v videu:

Krompirjeva solata s pečenico

Sestavine za štiri osebe:

krompir (od 2 do 3 srednje debeli krompirji na osebo) Foto: Kristjan Kovač

kis

bučno olje

sol, poper

čebula

česen

4 srednje velike pečenice

Pečenice kuhamo v vreli vodi 20 minut, nato jih na vroči maščobi še popečemo. Sama domače pečenice le dušim in jih pred tem ne kuham, seveda pa je to stvar okusa.

Foto: Kristjan Kovač

Krompir skuhamo in ga malo posolimo. Ko se ohladi, ga olupimo, narežemo in dodamo začimbe, čebulo in česen ter bučno olje in kis. Premešamo in jed je gotova.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika in podjetjem Jeruzalem Sat - Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, d. o. o.

Oglejte si še: