Imamo recept za zdrav prigrizek, ki bo popestril vsak film

Številni prigrizki, ki jih uživamo med filmi, so nezdravi, kar povzroči pregrehe, ki se lahko sprevržejo v navade. Vseeno pa obstajajo zdrave alternative, ki so prav tako okusne. Ena izmed njih je pečena in hrustljava čičerika s parmezanom, ki vas bo brez dvoma navdušila.