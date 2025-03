Kako pripraviti najboljšo regratovo solato? Imamo recept!

Sezona regrata se je že začela, zato je čas, da na svoj jedilnik dodate okusno regratovo solato. To superživilo ima številne koristi, saj vsebuje veliko vitaminov in mineralov, kot so kalij, kalcij, magnezij in vitamin K. Regrat je naravni diuretik, njegove koristi pa segajo tudi do zdravljenja vnetja sklepov in zaščite pred rakom. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako iz njega pripraviti najboljšo solato.