Tako boste spekli najboljše krhke flancate #video

Recept za sladke prigrizke, ki lahko nastopajo kot sladica ali pa kot priboljšek ob kavi ali čaju, nam je razkrila Karolina Črešnar.

Več izveste v videu:

Krhki flancati

Foto: Kristjan Kovač Sestavine:

20 dag mehke moke

3 dag masla

2 rumenjaka

2-3 žlice kisle smetane

3 žlice vina

malo soli

malo sladkorja

6-7 dl olja

Moko presejemo in na sredini naredimo jamico, kamor damo rumenjake. Dodamo sol, vino, maslo, smetano in sladkor - tega dodamo le toliko, da lepše zarumenijo. Zamesimo testo in ga pustimo vsaj pol ure počivati. Razvaljamo na tanko, narežemo na trakove, ki jih v roki potem še malo raztegnemo, naredimo vozel in ocvremo v vročem olju. Ohlajene flancate potresemo s sladkorjem v prahu.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika.

