Pozdravite jesen s pohorskim loncem in rulado z bučnim oljem in semeni #video

Karolina Črešnar iz Boharine pri Zrečah, ki je leta 2017 osvojila naziv kmetica leta, je izkušena in navdušena kuharica. Tokrat nam je razkrila skrivnosti priprave tradicionalnega pohorskega lonca, ki se jeseni še posebej prileže, in slane rulade, ki jo namesto kruha ponudi k enolončnici.

Več v videu:

Pohorski lonec

Sestavine za štiri osebe:

2 žlici svinjske masti

2 srednje veliki čebuli

3 debelejše rezine slanine (najboljša je domača)

30 dag svinjskega mesa (najbolje stegna)

30 dag piščančjega fileja

10 dag svežih ali 3 dag suhih gob, ki pa jih moramo prej namočiti

10 dag ješprenja (ki ga večer prej namočimo, da se hitreje skuha)

3 srednje debeli krompirji

malo timijana, majarona, zdrobljenega ali celega popra, lovorjev list

1 žlička soli

voda po potrebi

Postopek:

V en lonec damo kuhati ješprenj, ki ga malo posolimo, v drug lonec pa krompir, ki smo ga olupili in ga prav tako posolimo. Na masti prepražimo na drobno nasekljano čebulo, ki smo jo tudi rahlo posolili, da se lepše razpusti. Ko je čebula zmehčana, dodamo na majhne kocke narezano slanino. Ko je čebula zlatorjave barve, dodamo na kocke narezano svinjsko meso in pražimo približno pol ure. Če je v posodi premalo tekočine, lahko malo zalijemo z vodo. Po približno pol ure dodamo piščančje meso in spet pražimo približno 15 minut. Po tem času dodamo še gobe in pražimo tako dolgo, da voda, ki so jo spustile gobe, izpari. Dodamo začimbe.

V tem času je krompir že skuhan, prav tako ješprenj, če ni, pa ponev z mesom odstavimo in počakamo, da se preostali dve sestavini skuhata.

Krompirja in ješprenja ne odcedimo, ampak ju prilijemo k mesu skupaj z vodo, v kateri sta se kuhala. Postavimo na ogenj in ves čas mešamo, da se enolončnica ne prismodi.

Če je jed pregosta, lahko dolijemo vodo, po potrebi dodamo sol in na hitro vse skupaj še enkrat prevremo.

Slana rulada z bučnim oljem in bučnimi semeni

Sestavine za biskvit:

5 jajc

5 žlic moke

malo soli

2 noževi konici pecilnega praška ali sode bikarbone

Sestavine za nadev:

kisla smetana

bučno olje

bučna semena

Postopek:

Iz beljakov naredimo trd sneg, nato previdno, drugega za drugim dodajamo rumenjake in previdno premešamo. Posolimo in žlico za žlico dodajamo moko skupaj s pecilnim praškom. Previdno mešamo. Maso enakomerno porazdelimo na papir za peko, postavimo v pečico, ki smo jo segreli na 165 stopinj Celzija, in pečemo približno od 12 do 15 minut.

Ko biskvit vzamemo iz pečice, ga zavijemo v mokro kuhinjsko krpo in pustimo, da se malce ohladi. V tem času naredimo nadev iz kisle smetane in bučnega olja, po okusu lahko še malo posolimo. Biskvit razvijemo, ga premažemo, potresemo z zdrobljenimi ali sesekljanimi semeni, nato pa previdno zvijemo in za nekaj minut postavimo v hladilnik, da bomo rulado lažje rezali.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika in podjetjem Jeruzalem Sat - Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi d.o.o.