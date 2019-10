Kuharska samorastnica, ki nam bo razkrivala skrivnosti domače kuhinje

Karolina Črešnar ni novinka v medijih, kot mentorica tekmovalcev je nastopala v dveh sezonah šova Kmetija: Nov začetek, leta 2017 pa so jo razglasili za kmetico leta. "To je bilo res veliko priznanje," je povedala, "predvsem pa potrditev, da sem se odločila prav, ko sem se pri komaj 20 letih poročila in preselila na kmetijo."

Mojstrica domače kuhe nam bo odslej ob ponedeljkih na Siol.net in Planetu razkrivala svoje recepte za tradicionalne dobrote, ki v njeni kuhinji dišijo že dolga leta.

Vas strast do kuhanja drži že od nekdaj?

Kot mladenka, v srednji šoli, sem rada pekla peciva, pozneje pa sem začela to bolj raziskovati in lahko rečem, da sem v kuhanju samorastnica. Nekatere stvari so mi povedali, druge sem skozi raziskovanje ugotovila sama ali pa jih priredila. Vsekakor pa v pripravi hrane uživam že od nekdaj.

Foto: Jan Lukanović

Od koga ste se naučili največ?

Kuharske začetke vedno najbolj zaznamujejo ljudje, s katerimi živiš, in pri meni so bili to najprej moji starši. Potem pa, ko sem se kot mlado, komaj 20-letno dekle poročila na kmetijo, je bila tašča tista, ki me je ogromno naučila. Imela sem res zlato taščo, ki je imela res veliko potrpljenja z dekličem, ki je prišel iz bloka. Res pa je, da sem bila že takrat in še vedno sem izjemno vedoželjna in pripravljena na učenje.

Zdaj boste na Siol.net in Planetu svoje znanje delili z drugimi. Ga na mlajšo generacijo prenašate tudi doma?

Zagotovo. Med drugim veliko pečem v krušni peči in na mojo pobudo me vsako leto obiščejo tudi otroci iz osnovne šole, s katerimi skupaj pečemo. Spečemo kruh, da lahko iz prve roke spoznajo, kako nastane hlebec kruha, vsak speče svojo pletenico, pokažem jim tudi "sončnico", ki bom jo predstavila tudi za vas.

Z veseljem pa znanje prenašam tudi odraslim, na primer skupinam na tečajih, kjer jim razkrivam majhne skrivnosti, ki se jih z brskanjem po spletu ne moreš naučiti.

Foto: Jan Lukanović

Kakšne recepte lahko pričakujemo v oddaji?

Predvsem recepte za preproste kmečke jedi, kot se jih je pripravljalo nekoč, ohraniti želim tradicijo, ki smo jo dobili od svojih prednikov. O tem se boste lahko prepričali že v prvem prispevku, ko sem vse pripravljala na svinjski masti, kar je nedvomno naša tradicija.

Vsekakor vsakemu receptu dodam tudi pridih moderne kuhinje, vendar poudarjam preproste sestavine. Uporabljam sestavine, ki jih imamo na vrtu ali pa jih zlahka najdemo v vsaki trgovini.

Predvsem pa so to recepti, ki jih lahko uporabijo tudi tisti, ki kuhanja morda niso vešči, a bodo potem, ko bodo jedi pripravili, ugotovili, da to pravzaprav ni nič težkega. Pa tudi če gre kaj narobe, to ne sme biti težava. Na svojih delavnicah vedno poudarim, da se iz teh napak skupaj naučimo kaj novega. Kikse, ki se zgodijo, potem tudi predebatiramo in smo bogatejši za novo izkušnjo ter znanje.

Foto: Jan Lukanović

Ste letos že končali pripravo ozimnice?

Seveda. Letos je bila narava zelo radodarna, na primer s paradižnikom, ki pa je proti koncu sezone nenadoma začel črneti. In v takem primeru gospodinje nočemo, da bi se to zavrglo. Tako sem pobrala pridelek, kolikor je bilo mogoče, in letos se je pri naši hiši vložilo več kot sto kozarcev.

To seveda zahteva ogromno dela, ki pa ga jaz resnično opravljam s srcem, ne glede na to, kdaj je treba vstati. Danes (pogovarjali sva se ob 14. uri, op. a.) sem vstala ob 5. uri in do zdaj spekla že 75 hlebcev kruha, jutri pa začnem že ob 1. uri. Pa saj pravijo, da starejši ne potrebujemo več toliko spanja (smeh, op. a.).

