Slastni rogljički z bučnim oljem, ki jih bo hitro zmanjkalo #video

Ko so dnevi kratki in večeri dolgi, se je prav prijetno lotiti peke. Tokrat smo vam pripravili recept za rogljičke, ki jih lahko napolnite s svojim najljubšim nadevom.

Rogljički iz kvašenega testa so vedno uspešnica. Tokrat jih zamesite s sestavino, ki se bo na prvi pogled morda zdela nenavadna - z bučnim oljem. Mojstrica domače kuhe Karolina Črešnar zagotavlja, da si boste ob njih obliznili vse prste.

Rogljički z bučnim oljem

Foto: Jan Lukanović Sestavine:

1 kg gladke moke

1 kocka kvasa

7 dl mleka

1 dl bučnega olja

1 žlica soli

2 jajci

šunka, sir ali kakšen drug nadev, ki vam je všeč

Postopek:

Moko presejemo v skledo, na sredini naredimo jamico, vanjo zdrobimo kvas in dodamo malo toplega mleka. Pazimo, da mleko odmerimo od pripravljenih sedmih decilitrov, sicer bomo imeli premehko testo. Dodamo lahko tudi žličko sladkorja, da bo kvas hitreje začel delovati.

Foto: Kristjan Kovač Ko kvas vzhaja, dodamo ostalo mleko, posolimo, dodamo jajce in bučno olje ter zgnetemo testo.

Oblikujemo osem hlebčkov in jih nato pustimo, da vzhajajo. V tem času si pripravimo šunko, ki smo jo narezali na trakove (sama iz enega kosa narežem pet trakov), naribamo sir in razžvrkljamo eno jajce, ki ga bomo potrebovali za premaz.

Ko so hlebčki lepo vzhajali, jih razvaljamo na tanke kroge, razrežemo na 12 ali 16 delov, na vsakega položimo trak šunke in zvijemo. Pustimo, da malo vzhajajo še na pekaču, jih premažemo z jajcem in potresemo z naribanim sirom.

Približno 15 minut pečemo v pečici, ki smo jo segreli na 220 stopinj Celzija.

Foto: Jan Lukanović

Nekaj rogljičev lahko naredimo tudi praznih in jih po vrhu potresemo s sezamom, lahko jih polnimo z marmelado, orehi, čokoladnim nadevom … Naredimo pač takšne, kakršne imamo najraje.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika in podjetjem Jeruzalem Sat - Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, d. o. o.

