Lotite se okusne slaščice, za katero ne potrebujete pečice #video

Blondie

Foto: Jan Lukanović

Osnova sladice:

100 g pireja pasijonke,

30 g kristalnega sladkorja,

100 ml vode,

3 lističi želatine.

Peni iz bele in mlečne čokolade:

30 g glukoze,

180 g bele čokolade,

vaniljev strok,

600 ml smetane,

3 rumenjaki,

220 g mlečne čokolade.

Dekoracija:

maline in pistacije

Foto: Jan Lukanović

Postopek:

Želatino namočimo v hladno vodo ter s pestjo stolčemo strok vanilje, ki jo v kozici pregrejemo v 200 ml smetane. Odstavimo in pustimo, da se smetana prepoji z okusom vanilje.

Polovico vaniljeve smetane prilijemo k beli, polovico pa k mlečni čokoladi in zelo dobro premešamo, da dobimo gladko strukturo (ganaš).

Preostanek smetane (400 ml) stepemo do čvrste puhaste strukture, a ne do konca. Nato jo razdelimo po ganašu.

Vodo in sladkor kuhamo do 118 stopinj Celzija, da dobimo sirup. Pasijonkin pire potem vmešamo v sladko vodo, dodamo želatino, ko se pasijonkin sirup shladi na 45 stopinj Celzija. To nato vlijemo v kalupe ali modele za torte, ohladimo in ko se strdi, nadaljujemo s čokoladno peno. Za okrasitev uporabimo peno temnejše čokolade ter dodamo maline in pistacije za popoln videz.

