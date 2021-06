Bedene brez težav skozi prvi krog, Đoković do gladke zmage

Aljaž Bedene je v Wimbledonu edini slovenski predstavnik v moški konkurenci. Ljubljančan je v prvem krogu igral proti Francozu Corentinu Moutetu, trenutno 83. igralcu sveta, in ga gladko premagal po treh nizih. Naš najboljši igralec je za zmago potreboval le eno uro in 43 minut.

Bedeneta, ki se je četrtič v karieri prebil v drugi krog najprestižnejšega teniškega turnirja, v nadaljevanju čaka zmagovalec dvoboja med Japoncem Yoshihitom Nishiokom in Američanom Johnom Isnerjem, 28. nosilcem turnirja.

Đoković do gladke zmage

Na delu je bil tudi Novak Đoković, eden glavnih favoritov za zmago. V drugem krogu je bil njegov nasprotnik Južnoafričan Kevin Anderson. Đoković, ki v Wimbledonu lovi šesto lovoriko, skupno pa rekordno 20. na turnirjih velike četverice, je v prvem nizu do odločilnega "breaka" prišel v osmi igri, v drugem pa je dvakrat zapovrstjo ob koncu odvzel servis finalistu v All England Clubu leta 2018. V tretjem nizu je Anderson znova stik s številko ena držal do osme igre, Srb pa je nato izkoristil tretjo žogico za "break" in v naslednji igri zanesljivo zaključil dvoboj.

Novak Đoković je zanesljivo slavil. Foto: Guliverimage

Đoković je bil po dvoboju celo presenečen nad prikazanim. "Taktično sem želel napraviti čim manj neizsiljenih napak z osnovne črte. Vedel sem, da ne bom imel veliko priložnosti, ampak nato mi je šlo še veliko bolje od rok, kot sem pričakoval," je dejal Srb, ki je napravil vsega šest neizsiljenih napak ob 25 "winnerjih". Do zdaj sta odigrala 13 medsebojnih dvobojev, statistika pa je na strani Srba (11:2).

Poleg srbskega zvezdnika je danes v drugi krog napredoval tudi Matteo Berrettini. Italijan, sicer sedmi nosilec Wimbledona, je po štirih nizih ugnal Argentinca Guida Pello s 6:4, 3:6, 6:4, 6:0. Izpadel pa je 12. nosilec, Španec Pablo Carreno-Busta, od katerega je bil po treh nizih boljši nekdanji polfinalist na sveti travi (2017), Američan Sam Querrey.

Videli bomo tudi britanskega igralca. Na osrednjem igrišču bo igral Andy Murray. Njegov nasprotnik v drugem krogu bo Nemec Otte Oscar.