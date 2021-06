Zidanškova šele danes na igrišče, na delu tudi Juvanova

Tamara Zidanšek, trenutno naša najboljša teniška igralka, bo imela že v uvodnem krogu zelo zahtevno nasprotnico. Na nasprotni strani mreže bo stala Karolina Pliškova, osma nosilka turnirja in nekdaj prva igralka sveta. Igralki do zdaj še nista odigrali medsebojnega dvoboja. Zidanškova, ki je z uvrstitvijo v polfinale na OP Francije dosegla uspeh kariere, se je v Wimbledonu najdlje prebila v drugi krog, Čehinja pa v osmino finala. Dvoboj se začne ob 12.00.

Kaja Juvan Foto: Getty Images Prav nič lahko delo ne bo imela Kaja Juvan. V prvem krogu bo njena nasprotnica Švicarka Belinda Bencic, trenutno 11. igralka sveta. Igralki se do zdaj med seboj še nista pomerili, tako da bo dvoboj povsem odprt. Švicarka se je na sveti travi najdlje prebila do osmine finala. Za Juvanovo je to drugi nastop v Wimbledonu, leta 2019 se je prebila do drugega kroga.

Na osrednjem igrišču bo igrala prva nosilka turnirja Ashleigh Barty. Njena nasprotnica bo Carla Suarez-Navarro, ki se je na teniška igrišča vrnila, potem ko je prebolela raka. Svoj pohod pa bo začela tudi Serena Williams. Američanka, ki lovi že svojo 24. lovoriko za grand slam, bo igrala proti Aliksandri Sašanovič.