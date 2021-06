Đoković izgubil uvodni niz, nato pa zanesljivo napredoval

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi teniški igralci bi na igrišča All England Cluba morali stopiti ob 12. uri po slovenskem času, a je to preprečil dež. Ker se tudi pozneje vreme še ni izboljšalo, so organizatorji že odpovedali 16 dvobojev. Pod streho osrednjega igrišča pa je na teren stopil Novak Đoković, ki je nekoliko težje od pričakovanj ugnal mladega Britanca Jacka Draperja.