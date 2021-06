Đoković in Bartyjeva prva nosilca na sveti travi

Prvemu igralcu sveta in zmagovalec zadnjega turnirja za grand slam v Parizu Đokoviću sledijo Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas in Avstrijec Dominic Thiem.

Prireditelji teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu so danes objavili seznam nosilcev za prihajajoče tekmovanje. Status prvih nosilcev bosta imela Srb Novak Đoković in Avstralka Ashleigh Barty. Od slovenskih pa ima status nosilke kot deseta le Andreja Klepač med ženskimi dvojicami.

Prvemu igralcu sveta in zmagovalec zadnjega turnirja za grand slam v Parizu Đokoviću sledijo Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas in Avstrijec Dominic Thiem, nastop katerega sicer zaradi poškodbe roke še ni povsem zanesljiv. Osemkratni prvak Wimbledona Švicar Roger Federer je sedmi nosilec, pred njim sta še Nemec Alexander Zverev in Rus Andrej Rubljov, prvo deseterico zaokrožajo Italijan Matteo Berrettini, Španec Roberto Bautista Agut in Argentinec Diego Schwartzman.

Pri ženskah sta najbližje Bartyjevi Romunka Simona Halep in Belorusija Arina Sabalenka. Sedemkratna zmagovalka tega turnirja Američanka Serena Williams je sedma nosilka, pred njo so še Ukrajinka Jelina Svitolina, Američanka Sofia Kenin in Kanadčanka Bianca Andreescu, za njo pa so v deseterici še Poljakinja Iga Swatek, Čehinja Karolina Pliškova in Švicarka Belinda Benčič.

V konkurenci dvojic sta pri ženskah prvi nosilki Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova, Andreja Klepač je v navezi s Hrvatico Darijo Jurak deseta nosilka. Pri moških pa sta prvopostavljena Hrvata Nikola Mektić in Mate Pavić.

Na wimbledonskem turnirju bodo med posamezniki sicer slovenske barve zastopali Aljaž Bedene pri moških ter polfinalistka OP Francije Tamara Zidanšek, Polona Hercog in Kaja Juvan pri ženskah. Blaž Rola in Blaž Kavčič sta bila neuspešna v kvalifikacijah.