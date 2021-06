Dež odnesel dvoboj Zidanškove, Hercogova priznala premoč Američanki

Danes se je začel Wimbledon, ki velja za najprestižnejši turnir v seriji turnirjev za grand slam. Že prvi dan jo je organizatorjem zagodel dež, tako da so morali odpovedati kar nekaj dvobojev. Med drugim tudi tudi dvoboj Slovenke Tamare Zidanšek in Čehinje Karoline Pliškove. Na igrišče je tako danes stopila le Polona Hercog, ki je morala priznati premoč Danielle Rose Collins.

Teniške igralke po OP Francije niso imele prav veliko počitka in ravno tako ne veliko časa za prilagajanje na travnato podlago, zato bo še toliko bolj zanimivo spremljati, kako bodo potekali letošnji dvoboji.

Tamara Zidanšek, trenutno naša najboljša teniška igralka, bo imela že v uvodnem krogu zelo zahtevno nasprotnico. Na nasprotni strani mreže bo stala Karolina Pliškova, osma nosilka turnirja in nekdaj prva igralka sveta. Igralki do zdaj še nista odigrali medsebojnega dvoboja. Zidanškova, ki je z uvrstitvijo v polfinale na OP Francije dosegla uspeh kariere, se je v Wimbledonu najdlje prebila v drugi krog, Čehinja pa v osmino finala.

“Tamara je bila po Parizu nekaj dni prosta. Potrebovala je počitek. To namreč ni bil samo fizičen pritisk, to je bil tudi psihičen. Tega ni bila vajena. Časa za priprave ni bilo veliko. Ob tem pa smo odpovedali še edini pripravljalni turnir na travi, ker enostavno nismo imeli časa. Naredili smo, kar smo lahko. Imeli smo nekaj dni treninga v Šentjurju na travi. V torek je odšla v Wimbledon. Tamara drugače uživa na travi. A nam je zmanjkalo časa za podrobnosti. Igra je raznovrstna, zanimiva, agresivna. Ona gre v Wimbledon uživati in dobiti kakšno kolo,” je dejal trener Tamare Zidanšek, Marjan Čuk in nadaljeval: “Kdo je na drugi strani? Nekdo, ki ti morda ne ustreza. Pliškova je že dolga leta med najboljšimi. Ima veliko izkušenj. Igra agresivno. Ima dober servis. Pripravili smo se. Bomo videli, “ je za konec iz Londona povedal Čuk.

Hercogova po odličnem uvodu slabše nadaljevala

Na igrišču številka šest sta, kasneje kot je bilo predvideno, zaigrali Polona Hercog in Danielle Rose Collins, trenutno 48. igralka sveta. Mariborčanka, ki se je na sveti travi že dvakrat prebila do tretjega kroga, je tokrat morala priznati premoč Američanki. Še na drugem medsebojnem dvoboju je slavila Collinsova, ponovno z 2:1.