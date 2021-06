Ni preprosto živeti njihovega življenja #video

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je s polfinalom na OP Francije poskrbela za pravo teniško evforijo. Tri tedne za tem jo že čaka turnir na sveti travi, ki v teniškem svetu velja za najbolj prestižnega. Že v prvem krogu bo njena nasprotnica Čehinja Karolina Pliškova, osma nosilka turnirja in nekdanja prva igralka sveta.

Nič jim ni bilo podarjeno

Veliko zaslug za uspehe Zidanškove ima Marjan Čuk, ki je v 23-letno slovensko teniško igralko verjel že vse od začetka. Torej že pred osmimi leti, ko se je začel uspešen teniški projekt. Čuk ob tem poudari, da jim ni bilo nič podarjeno in da so si morali vse prigarati. Šli so stopnico za stopnico in vedeli so, da se bo enkrat zgodil ta preboj. "Vsi znamo igralca natrenirati, ampak umetnost ga je voditi tako, da je v formi in da ni do konca 'skurjen'." Foto: Grega Valančič/Sportida

Umetnost je, da igralka ni izčrpana

Takoj po polfinalnem porazu je Tamari predlagal, kaj in kako naprej. Kot je razkril, jo vedno vpraša za mnenje in Tamara dobro ve, da ji želi le dobro. Takoj po Parizu so se odločili, da ne bodo igrali nobenega turnirja na travi, ampak se bodo po treningu doma neposredno odpravili v Wimbledon.

"V Wimbledonu nimamo velikih ciljev. Moramo se posvetiti tistemu, kar bo za tem. S svojo uvrstitvijo (Tamara je trenutno 47. igralka sveta, op. p.) pademo že na turnirje serije masters (WTA 1000). To pomeni več točk, manj turnirjev, lahko bolj počivaš in bolj načrtno treniraš," je povedal prvi mož Tamarine ekipe, ki je že dva dni po Parizu moral narediti načrt za naprej. "Predvsem vem, da jo moram spočiti. Vsi znamo igralca natrenirati, ampak umetnost ga je voditi, da je v formi in da ni do konca 'skurjen'. Torej, da ima igralka tudi počitek."

Tamara Zidanšek se najbolj domače počuti na pesku. Foto: Guliverimage

Tamara mora samo bolj verjeti

Ob uspehu na OP Francije so marsikomu zrasli apetiti, a Čuk vseeno pove, da je Zidanškova na Roland Garrosu igrala na pesku. Na podlagi, kjer se počuti najbolj domače in na kateri trenira že od majhnega. Zdaj si želijo preskok narediti tudi na trdi podlagi.

"Saj ne, da ne zna igrati na trdem igrišču, ampak malo bolj mora verjeti. Na pesku je doma, na trdem igrišču pa se še ne počuti najbolje. Zaradi tega gremo stopničko za stopničko … Vsi govorimo o najboljši petdeseterici in zdaj smo tukaj. Mislim, da je najboljša trideseterica nekaj realnega, a do konca leta ne bi znal povedati. Težko se časovno opredelim, ampak vem, da gremo proti top 30. Potem bomo razmišljali naprej."

The vibe in the Zidansek camp as she was warming up.



You could call it ... relaxed. pic.twitter.com/d97dYJjJ3q — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) June 8, 2021

Pomembna je pozitivna energija

Pred kratkim se je ekipi pridružil Pancho Alvarino, ki je že treniral najboljše teniške igralce in igralke sveta. Alavarino ob Zidanškovi ne bo vseskozi, ampak le nekatere tedne. Čuk je že pred tem vedel, da je Španec teniški strokovnjak, da zna prisluhniti in tudi motivirati. Kar pa je najbolj pomembno: tudi Tamara je bila zadovoljna s pristopom novega trenerja.

"On je človek, s katerim bomo v prihodnosti še delali. V ekipi imamo tudi Slovence. Predvsem povečujem ekipo. Namen tega je, da sprejme čim več ljudi, ki imajo pozitivno energijo. Torej, da je razpoloženje v ekipi bolj ali manj takšno, kot je bilo na Roland Garrosu. Rad bi ustvaril takšno vzdušje, ker v teniškem svetu ni preprosto živeti. Temelj je, da se dobro počutimo in da vemo, da igramo. Posledica vsega tega je, da Tamara uživa tudi na treningu in da vse od sebe. Če tega ni, potem se je težko motivirati. Zdaj, ko se odkrito pogovarjava, pravi, da uživa, ko igra, in komaj čaka tekme, ki prihajajo. Torej smo svoje delo opravili. Mi smo jo pripravili do tega, da uživa."

Zdi se, da sta pravi nasprotji, a …

Med Marjanom Čukom in Tamaro Zidanšek se zdi, da je prava energija, čeprav se zdi, da sta po značaju pravi nasprotji. Tamara deluje zelo umirjeno, medtem ko iz njega vre pozitivna energija. To smo lahko videli tudi na tribunah Roland Garrosa. "Ampak Tamara to energijo sprejema," nam je ob tem komentarju povedal Čuk, ki nam je razkril, kako je v Tamari videl takšen velik teniški potencial.

"Dejstvo je, da je tenis zelo psihološka igra, in na višji ravni kot igraš, bolj pride to do izraza." Foto: Guliverimage

Sam meni, da je treba na tekmovalca gledati zelo široko. Iz kakšne družine prihaja, prav tako se mu zdi pomembno, kako dobro gre igralcu v šoli. Saj če se varovanec ni pripravljen učiti v šoli, se ob tem postavlja vprašanje, ali se je pripravljen učiti na teniškem igrišču.

"Na podlagi teh dejavnikov se odločiš. Predvsem gledaš, kako bi igralca lahko gradil. Pri Tamari sem videl, da ima "petarde" v nogah in rokah … Gre pa to vse postopoma. Morate imeti nekoga, ki dovolj dobro razmišlja in dovolj zdravo živi. Torej mora imeti temelje. Dejstvo je, da je tenis zelo psihološka igra, in na višji ravni kot igraš, bolj pride to do izraza. Na Roland Garrosu niso odločali samo njen forehand in druge stvari, ampak tudi psihološka čvrstost. Torej, da se je igralec zmožen držati dogovora. Ona je pokazala, da je zmožna slediti tistemu, kar se dogovorimo, in pri tem tudi vztrajati."