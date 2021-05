Tamara Zidanšek ima ob boku vrhunskega trenerja

Tamara Zidanšek, trenutno najboljša slovenska teniška igralka, ima v svojem taboru že novega trenerja. To je španski teniški strokovnjak Pancho Alvarino, ki je že treniral najboljše teniške igralce in igralke sveta.

Pancho Alvarino je v določenem obdobju vodil Dinaro in Marata Safina, sestro in brata, ki sta pred leti krojila svetovni tenis. Bila sta namreč prva igralka in prvi igralec sveta. Prav tako se španski teniški strokovnjak lahko pohvali z lovoriko pokala Fed iz leta 1991, ko je bil kapetan španske ženske reprezentance. Skozi njegovo teniške akademijo je šla že cela vrsta zelo dobrih teniških igralk in igralcev. "V čast mi je biti del te ekipe," je na Facebook zapisal Pancho Alvarino.

Un lujazo formar parte de este equipo!!! A por todas💪🏻💪🏻😊 Objavil/a Pancho Alvariño dne Nedelja, 02. maj 2021

Tamara Zidanšek se je pred kratkim razšla s svojim dolgoletnim trenerjem Zoranom Krajncem. Po dolgih letih sodelovanja sta se odločila, da odideta vsak svojim izzivom naproti, kar je v teniškem svetu nekaj povsem običajnega. Kot kaže, se je Konjičanka tokrat odločila za tujega strokovnjaka.

Zidanškova je v letošnji sezoni že nanizala nekaj vrhunskih rezultatov. Na turnirju v Bogoti se je prebila do finala, zelo dobro igro je pokazala tudi na turnirju v Madridu, ko se je na glavni turnir prebila prek kvalifikacij. V soboto je v drugem krogu igrala proti prvi igralki sveta Ashleigh Barty in se Avstralki dobro upirala.