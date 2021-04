Tamara Zidanšek v drugem krogu Madrida proti prvi igralki sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog turnirja WTA 1000 v Madridu. V dveh nizih je bila s 6:2 in 6:4 boljša od predstavnice s Tajvana Su-Wei Hsieh, v drugem krogu pa jo čaka prva dama svetovnega tenisa Avstralka Ashleigh Barty.

Za Zidanškovo je to prvi turnir po Bogoti, kjer je igrala v finalu, hkrati pa premierni nastop v španski prestolnici. Do glavnega turnirja se je morala 80. igralka WTA iz Slovenskih Konjic prebiti skozi dva kvalifikacijska kroga.

Zanimivo, da je v drugem krogu kvalifikacij igrala prav proti današnji nasprotnici. Petintridesetletna Hsiehova, ki je pred dvema dnevoma izgubila 1:6 in 0:6, se je nato na glavni turnir uvrstila kot srečna poraženka. Danes jo je dvanajst let mlajša Zidanškova nadigrala v uri in 34 minutah.

Z dvema zmagama v kvalifikacijah ter uspehom v prvem krogu je Zidanškova že dobila dovolj točk, da bo na novi razpredelnici WTA najvišjeuvrščena Slovenka. Trenutno kaže, da bo napredovala do 75. mesta, medtem ko bo Polona Hercog izgubila nekaj pozicij in nazadovala na 78.

Madrid, WTA 1000 (2,54 milijona evrov): 1. krog:

Tamara Zidanšek (Slo) - Su-Wei Hsieh (Tvn) 6:2, 6:4;

Ashleigh Barty (Avs/1) - Shelby Rogers (ZDA) 6:2, 6:1;

Petra Kvitova (Češ/9) - Marie Bouzkova (Češ) 6:2, 2:3 predaja;

Angelique Kerber (Nem) - Marketa Vondroušova (Češ) 7:6 (5), 6:1;

Veronika Kudermetova (Rus) - Elena Vesnina (Rus) 6:1, 6:4;

Kiki Bertens (Niz/7) - Victoria Jimenez (And) 6:4, 6:0;

Jil Teichmann (Švi) - Elina Svitolina (Ukr/4) 2:6, 6:4, 7:6 (5);

Paula Badosa (Špa) - Barbora Krejcikova (Češ) 6:1, 7:5;

Johanna Konta (VBr/15) - Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 6:2;

Ons Jabeur (Tun) - Jaroslava Švedova (Kaz) 6:2, 6:3; München, ATP (419.00 evrov): 2. krog:

Filip Krajinović (Srb/4) - Yannick Hanfmann (Nem) predaja;

Jan-Lennard Struff (Nem/7) - Dominik Koepfer (Nem) 7:6 (3), 6:7 (0), 6:2;

Nikoloz Basilašvili (Gru/5) - Daniel Galan (Kol) 6:4, 6:2;

Norbert Gombos (Slk/3) - Federico Coria (Arg) 6:4, 6:1; Estoril, ATP (419.00 evrov): 2. krog:

Cameron Norrie (VBr) - Pedro Martinez (Špa) 4:6, 7:6 (1), 7:5;

Christian Garin (Čil/2) - Richard Gasquet (Fra) predaja;

