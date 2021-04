Nikoli ne bo pozabil zgrešene žogice Gorana Ivaniševića

Andre Agassi in Goran Ivanišević v finalu Wimbledona leta 1992 Foto: Gulliver/Getty Images

Zmaga Agassija je bila zanj nekaj posebnega

Bollettieri je treniral številna vrhunska imena. Med njimi so tudi Andre Agassi, Jim Courier in Marija Šarapova. Vsi so danes že upokojeni teniški igralci, a so v tenisu pustili velik pečat. V svojem življenju se Bollettieri ni velikokrat oziral nazaj in razmišljal, kaj so dosegli njegovi varovanci. "Vedno je šlo za zmago na določenem turnirju, po tem pa smo gledali že proti naslednjemu. Ni bilo časa za razmislek. Nisem delal na takšen način, ampak zmaga Andreja Agassija v Wimbledonu je bila nekaj posebnega," je za bet365 razkril Američan.

"Vedno se bom spominjal zadnjega voleja Gorana Ivaniševića, ki je šel v mrežo. To je bil trenutek. Pri Andreju nisi nikoli vedel, kaj se bo zgodilo, in zaradi tega je bilo tako vznemirljivo. Njegov oče je opravil veliko dela, čeprav je bil strog do njega. V svoji karieri je sodeloval z odlično ekipo," se je spominjal Nick.

Agassijeve besede so mu veliko pomenile

Bollettieri je navdušen nad Agassijevim delom po končani športni karieri, saj ta že od leta 2001 s svojo fundacijo pomaga otrokom do boljše izobrazbe. "Tenis lahko prinese veliko dobrega. Andre je s svojimi akademijami opravil veliko dobrega dela. Z njim je bilo lepo sodelovati, in ko je bil sprejet v teniški hram slavnih, je v intervjuju dejal, da ga, če ne bi bilo Nicka Bollettierija, danes ne bi bilo tam, kjer je. To mi je veliko pomenilo."

Nick Bollettieri na prihodnost tenisa gleda z optimizmom. Foto: Guliverimage

Kako gleda na prihodnost tenisa?

Dolgoletni teniški trener je med drugim spregovoril o trenutnem stanju v svetovnem tenisu, v katerem se je v preteklosti veliko spremenilo. Ne samo velika trojka (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer, op. p.), ampak tudi preostali igralci.

"Najboljši so se ponavadi brez težav sprehodili skozi prva dva ali tri kroge, ampak tega ni več. Danes vas lahko premaga kvalifikant, tako se je dvignila kakovost tenisa. Za tenis je težava, da bo kmalu izgubil najboljše igralce, vendar se standardi v igri še naprej izboljšujejo. Čeprav bo v prihodnosti drugače, bo lahko še vedno super."

Marija Šarapova ne išče pozornosti za svoje uspehe Marija Šarapova je v svoji karieri osvojila pet turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

Bollettieri se seveda ni mogel izogniti vprašanju o Mariji Šarapovi, igralki, ki je bila kar nekaj leta najbolje plačana športnica na svetu. Navduševala ni samo s svojo podobo, ampak tudi s svojimi uspehi na igrišču. Mnogi menijo, da od teniške skupnosti ne dobi takšnega priznanja, kot bi si ga zaslužila.

"Marija ve, kaj ji je uspelo. Ona ni nekdo, ki bi iskal pozornost za svoje uspehe. Marija je čudovita igralka, lepo dekle in njeni uspehi govorijo zase. Doseči karierni grand slam (ko igralec zmaga na vseh štirih turnirjih za grand slam, op. p.) je nekaj posebnega."