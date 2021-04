Eden najboljših igralcev se je znašel v osebni krizi

Dominic Thiem, trenutno eden najboljših teniških igralcev na svetu, se je znašel v "črni luknji" in še išče izhod iz nje. Kot pravi, je v zadnjih 15 letih pozabil nase in bo potreboval kar nekaj časa, da se vrne na stare tirnice.

Avstrijec se je po slabem začetku letošnje teniške sezone povsem umaknil s turneje in se raje posvetil samemu sebi. V intervjuju za DerStandard je razkril, da je pomembno, da najde nove izzive v tenisu, ob tem pa se zaveda, da je za to potreben čas.

Zadnjih petnajst let je imel le en cilj. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjih petnajstih letih je lovil svoje teniške cilje, ob tem pa ni gledal ne levo ne desno. Na koncu je le prišel do svojega cilja (zmage na turnirju za grand slam, op. p.). "Nekatere stvari sem zanemarjal. Svoje zasebno življenje, boriti se za druge stvari in si širiti obzorja. Jaz sem imel samo tenis in želim, da se to spremeni," je povedal trenutno četrti igralec sveta, na katerega je vplivala tudi pandemija.

Svoj prvi in do zdaj edini turnir za grand slam je zmagal lani na OP ZDA. Okoliščine so bile zaradi pandemije nenavadne, a sam meni, da bi se danes isto počutil ne glede na to, v kakšnih okoliščinah bi zmagal turnir velike četverice.

"Vse življenju se borite za en cilj, vse vložite v to, nato ustvarite svoj cilj, ampak stvari ne delujejo tako kot prej. Pri tenisu je težava, da se vse skupaj odvija zelo hitro. Teden za tednom," pripoveduje 27-letni teniški igralec.

"Težko je iz tedna v teden igrati v takšnih okoliščinah." Foto: Reuters

Nekaterim trenutno bolj ustreza

"Koronavirus nam je vzel veliko stvari. Od potovanj do svobodnega gibanja. Težko je iz tedna v teden igrati v takšnih okoliščinah. So fantje, ki lahko dajo vse to na stran. Za nekatere je življenje v mehurčku celo prednost. Kot na primer za Daniela Evansa ali Aleksandra Bublika. Ona dva imata težavo, da se pod normalnimi okoliščinami težko osredotočita na šport. Za njiju je to odlično, razmišljata samo o tenisu in o ničemer drugem," je še povedal Thiem.

Avstrijec je letos odigral le tri uradne turnirje. Na OP Avstralije se je prebil do osmine finala, na turnirju v Dohi je prišel do četrtfinala, medtem ko je v Dubaju izpadel že v prvem krogu. Po tem turnirju se je umaknil.