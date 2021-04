Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v 1. krogu turnirja ATP v Beogradu z nagradnim skladom 711.800 evrov v konkurenci dvojic skupaj z Indijcem Divijem Sharanom izločil Indijca Rohana Bopanno in Urugvajca Pabla Cuevasa, potem ko sta prvi niz dobila s 6:1, nato pa sta tekmeca dvoboj predala.

V 2. krogu bosta Bedene in Sharan igrala proti boljšima iz dvoboja med tretjima nosilcema, Južnoafričanom Ravenom Klaasenom in Japoncem Benom McLachlanom ter Hrvatoma Ivanu in Mateju Šabanovu.

