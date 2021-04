Vrgli so ga s turnirja: šokirani Italijan si očitno ne more pomagati #video

Fabio Fognini, italijanski teniški igralec, si očitno ne zna pomagati. Fogninija so v sredo v Barceloni izključili s turnirja, potem ko je izgubil živce zaradi odločitve linijskega sodnika. Španski organizatorji do njegovega nešportnega vedenja niso imeli nobene tolerance, čeprav je Fognini prepričan, da ni naredil nič narobe.

Fabio Fognini je bil ob tej odločitvi šokiran in napovedal, da stvar zanj še ni končana. Italijanski teniški igralec je v drugem krogu turnirja v Barceloni igral proti domačemu kvalifikantu Bernabeju Zapati Mirallesu. Trenutno 27. igralec sveta je ob izidu 0:6, 4:4 verbalno napadel linijskega sodnika in bil pozneje zaradi svojega vedenja izključen s turnirja.

Nem a Movistar+, canal espanhol que está transmitindo o ATP de Barcelona, consegue a imagem do momento em que o Fognini foi "desqualificado" do torneio.



Ele deixou a quadra acompanhado do fiscal da ATP e ainda quebrou uma raquete no suporte da rede. pic.twitter.com/P8tjyWiSOO — Ariane Ferreira em 🏡 (@euarianef) April 21, 2021

Ne more razumeti tega, kar so mu naredili

Seveda se Fognini, ki je protestiral tudi na samem igrišču, ni strinjal s to odločitvijo. "Nič nisem rekel," se je branil. Ko je zapuščal igrišče, je bil tako jezen, da je na mreži zlomil svoj lopar in ga odvrgel na tla.

Na novinarski konferenci je še vedno zatrjeval, da je povsem nedolžen in da se mu godi krivica. "Presenečen sem nad odločitvijo ATP, glavnega sodnika in supervizorja. Tukaj sem bil z namenom, da se borim, čeprav sem izgubljal," je uvodoma povedal na tiskovni konferenci in dodal: "Tega, kar so mi storili, ne morem razmeti, zato bom zadevo preiskal. Plačujem za nekaj, česar nisem storil. To je prva stvar, ki jo morajo vsi vedeti."

Fabio Fognini je bil v svoji karieri že večkrat kaznovan. Foto: Guliverimage

Fognini je znan kot igralec z rahlimi živci

Fabio Fognini je znan kot igralec z rahlimi živci, saj smo ga že večkrat videli, kako se je razburjal na igrišču. Zaradi tega je bil tudi večkrat kaznovan. Leta 2017 je moral plačati približno 20 tisoč evrov kazni, ker je žalil sodnico. Zelo znan je tudi njegov incident v Wimbledonu iz leta 2019, ko je dejal, da si želi, da bi eksplodirala bomba v Wimbledonu. Za svoje nepremišljene besede se je Fognini pozneje sicer opravičil.

Miralles sprva ni vedel, kaj se dogaja Bernabe Zapata Miralles Foto: Guliverimage

Njegov nasprotnik Zapata Miralles sprva sploh ni vedel, za kaj gre, saj se je osredotočal na zaključek dvoboja. Barcelona je šele njegov sedmi turnir serije ATP, na katerem igra v glavnem delu. "Bil sem na drugi strani igrišče. In če sem iskren, nisem poslušal. Bil sem osredotočen na svoje delo na igrišču, razmišljal sem o naslednji točki, naslednji igri," je po predčasno končanem dvoboju povedal 24-letni Španec, ki je trenutno uvrščen na 147. mesto na lestvici ATP.