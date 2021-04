Jakupovičeva v četrtfinale med dvojicami v Istanbulu, konec za Bedeneta

Slovenka in Rusinja sta bili v prvem nizu vseskozi boljši in trikrat odvzeli servis tekmicama, v drugem pa sta bili na podoben način boljši Kazahstanka in Rusinja. Odločil je podaljšan "tie break" tretjega niza, v katerem sta bili Jakupovičeva in Sizikova boljši z 10:6.

Za vstop v polfinale se bosta v petek pomerili s prvima nosilkama, Rusinjo Veroniko Kudermetovo in Belgijko Elise Mertens.

Bedene v Beogradu končal med dvojicami

Aljaž Bedene je v Beogradu na turnirju serije ATP z denarnim skladom 711.800 evrov izpadel v konkurenci dvojic. S soigralcem, Indijcem Divijem Sharanom sta morala v četrtfinalu priznati premoč hrvaškima dvojčkoma Ivanu in Mateju Sabanovu z 1:6, 3:6. Bedeneta v srbski prestolnici v četrtek čaka še obračun med posamezniki.

Današnji dvoboj je trajal vsega 56 minut, Bedene in Sharan pa sta bila nemočna v prvem nizu, ki sta ga Hrvata dobila s 6:1. V drugem sta imela Slovenec in Indijec dvakrat prednost odvzema servisa, a sta 28-letna dvojčka Sabanov po zaostanku z 2:3 osvojila štiri zaporedne igre in slavila zmago.

Bedene se bo v četrtek v osmini finala med posamezniki pomeril z Rusom Aslanom Karacevom. Najboljši slovenski teniški igralec (56. na lestvici ATP) je v prvem krogu po napetem boju ugnal Američana Sebastiana Kordo, Karacev pa je bil kot tretji nosilec prost.

Istanbul, WTA (195.500 evrov): Dvojice, 1. krog:

Jakupovič/Sizikova (Slo/Rus) - Danilina/Rahimova (Kaz/Rus) 6:3, 3:6, 10:6.

