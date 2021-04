Tamara Zidanšek se je sporazumno razšla s trenerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tamara Zidanšek, ena naših najboljših teniških igralk, se je po dolgem in uspešnem sodelovanju sporazumno razšla z njenim dolgoletnim trenerjem Zoranom Krajncom.

Na koncu lanske sezone smo lahko brali, da se je Kaja Juvan razšla z dolgoletnim trenerjem Robijem Cokanom. Za isto potezo sta se pred kratkim odločila tudi Tamara Zidanšek in Zoran Krajnc, s katerim sta spisala eno uspešnejših slovenskih teniških zgodb.

Tamara Zidanšek še išče novega trenerja. Foto: Gulliver/Getty Images

Hvaležna za vse znanje in izkušnje

Po dolgih letih sodelovanja sta se odločila, da vsak posebej odideta novim izzivom naproti, kar je v teniškem svetu nekaj povsem običajnega. Vemo, da igralke in trenerji preživijo veliko časa skupaj in na koncu pride tudi čas za spremembe. Zidanškova, trenutno 93. igralka sveta, se svojemu, zdaj že nekdanjemu trenerju Zoranu Krajncu, iskreno zahvaljuje za uspešno sodelovanje, znanje in izkušnje, ki jih v teh letih dobila od njega.

Kdo bo njen novi trener, za zdaj še ni jasno, medtem ko ostali člani ekipe ostajajo isti. "Še iščemo novega trenerja," so nam sporočili z njene ekipe.

Tamara Zidanšek, ki je bila na lestvici WTA najvišje uvrščena na 56. mesto, je letos igrala na šestih turnirjih. Še najbolje se je odrezala na turnirju v Abu Dabiju, ko se je prebila do tretjega kroga. Triindvajsetletna teniška igralka igra trenutno turnir v Bogoti, kjer se je prebila v drugi krog tekmovanja. Danes bo njena nasprotnica Italijanka Giulia Gatto-Monticone.