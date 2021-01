Dekle, ki ne mara drame

Kaja Juvan se je pred letošnjo sezono odločila za veliko spremembo. Po dolgih letih je prekinila sodelovanje z Robijem Cokanom in se odpravila na novo pot z drugim trenerjem. Želi si, da bi bila ta pot uspešna in da jo bo pripeljala še do večjih uspehov. Kot kažejo prvi letošnji rezultati, je 20-letna Ljubljančanka v pravi formi, saj je v kvalifikacijah za OP Avstralije brez večjih težav opravila z vsemi tremi nasprotnicami. Pred kvalifikacijami je bilo kar precej pritiska, ki ga je Kaja že vajena. Zato zdaj že z velikim optimizmom pogleduje v Melbourne, kjer se 8. februarja začne letošnji prvi turnir za grand slam.

Kaja Juvan se je brez težav prebila skozi kvalifikacije za OP Avstralije. Foto: Getty Images

Letošnja teniška sezona se je že začela. Nam lahko poveste, kakšno je trenutno stanje na turneji, kakšna so pravila in protokoli?

Zelo je strogo. Ne smemo iti ven iz označenega prostora, vseskozi moramo nositi maske. Razen takrat ko igramo, telovadimo ali smo v sobah. Pravzaprav ne moremo zapustiti hotela, saj so tudi igrišča v kompleksu hotela. V bistvu smo lahko le na igriščih in v sobah. Še vedno je vse omejeno, tudi testirali smo se že trikrat.

Uvrstili ste se na glavni turnir OP Avstralije. Zdi se, da ste se zlahka prebili skozi kvalifikacije?

Mislim, da sem se zelo dobro odzvala glede na vso situacijo. Pravzaprav je bilo vse skupaj zelo stresno. Čakala sem, ker nisem vedela, ali bom neposredno uvrščena na turnir ali ne. Najbolj pomembna je bila psihološka priprava. Od teh kvalifikacij je bilo odvisno, kako se bosta odvijala prihodnja dva meseca. Če greš v Avstralijo, imaš zagotovljene tekme, v nasprotnem primeru se načrti povsem spremenijo. Bil je pritisk, vendar sem v kvalifikacijah že večkrat igrala. Zavedala sem se, da imam igro, s katero lahko zmagam. Najbolj pomembno je bilo, da sem ostala zbrana in da sem osredotočena na eno stvar. Mislim, da mi je to na koncu precej dobro uspelo.

"Jaz mislim, da sem pripravljena." Foto: Gulliver/Getty Images Ste bili v kvalifikacijah zadovoljni tudi s svojo igro?

Predvsem sem zadovoljna s tem, kako sem lahko stvari, ki smo jih delali na pripravah, vključila v svojo igro. Fizično se počutim precej močnejša, tudi psihološko se mi zdi, da sem stabilna. Na koncu je bilo to tisto, kar je bilo največ vredno.

Če se ozreva nekoliko nazaj, kako ste zadovoljni s pripravami na novo sezono? Nekaj časa ste trenirali tudi v Umagu, kjer je bilo videti, da ste imeli veliko srečo z vremenom.

Zelo sem zadovoljna. Na koncu smo naredil tisto, kar je bilo najbolj potrebno. V Umagu smo imeli v dveh tednih le en dan slabo vreme. Bilo je idealno. Seveda, nismo mogli delati tako kot prejšnja leta, ampak vseeno mislim, da smo naredili vse, kar je bilo možno v danih okoliščinah. Uspelo se nam je izolirati, da smo bili varni pred virusom. Šest tednov priprav sem zdržala brez poškodb, praktično sem izpeljala vse treninge.

Torej to pomeni, da ste povsem zdravi?

Sama vem, da sem fizično dobro pripravljena in tudi zdrava sem. Vsi okrog mene so zdravi, ampak to vsekakor ni zagotovilo, da bo celo obdobje vse v redu. Na turneji se lahko zgodi veliko stvari, ki jih ne pričakuješ. Vesela sem, da sem vse speljala brez poškodb, postala sem močnejša. Jaz mislim, da sem pripravljena.

Pred časom ste prekinili dolgoletno sodelovanje z Robijem Cokanom, kako ste se ujeli z vašim novim trenerjem (Antonio Baldellou-Esteva op. p.)?

Na začetku je vedno nekaj novega. Drug na drugega sva se morala navaditi in vedeti je treba, da ima vsak trener malo drugačne metode. Meni se zdi, da gre vse v pravo smer. Tudi na tekmah vse dobro funkcionira. Je dovolj miren. Mislim, da ima toliko izkušenj s tenisom na visoki ravni, da ve, kako morajo stvari potekati. Zdi se mi, da je zdaj vse super in mirno.

Juvanova letos trenira pod vodstvom novega trenerja. Foto: Ana Kovač

Se vam zdi, da ste z novim trenerjem spremenili tenis oziroma svojo igro ali le nadaljujete tisto, kar ste že znali?

V večini samo nadaljujem. Ne gre za velike razlike, ampak je le malo drugačen način dela. Z Robijem (Cokanom op. p.) sva skupaj odraščala. Tudi on je bil mlad, ko me je začel trenirati. Zdaj je vse skupaj na nekoliko drugačni ravni. Morala sem se nekoliko resetirati in dobiti še kakšen nov pogled na tenis. Jaz še danes verjamem, da je Robi super trener, ampak mislim, da sva morala iti vsak v svojo smer. Sama sem potrebovala spremembe in mislim, da nič narobe, če dobim še kakšen drug pogled na tenis. Robi je tudi tukaj in še vedno se dobro razumeva in ni nobene drame. Nisem ravno človek, ki ima rad drame (smeh op. p.).

Kakšni so vaši kratkoročni načrti za naprej. Verjetno se boste kmalu odpravili v Melbourne?

Da, v petek odpotujeva v Melbourne. Lahko imam le enega gosta, kar pomeni, da potujem s trenerjem. Tam me čaka dvotedenska karantena, kjer bom lahko trenirala le z eno igralko. Drugi teden se bom lahko povezala še z dvema igralkama, ki sta prvi teden trenirali skupaj. Za zdaj so pravila, da si lahko zunaj pet ur na dan. Ne predstavljam si, kako bo vse skupaj videti in kako bodo vse skupaj izpeljali. Vem, da ne bo fizioterapij in ne bo masaž. Ne znam si predstavljati, kako strogi bodo … Po eni strani se veselim, po drugi strani pa bo veliko novega.

Foto: Sportida

Že morda veste, kakšna bodo na OP Avstralije pravila po 14-dnevni karanteni?

Nazadnje so rekli, da se bomo lahko prosto gibali. Vseeno mislim, da nas bodo testirali. Slišim, da je v Avstraliji zdaj že dosti normalno življenje. Res si ne predstavljam, kako bo vse skupaj videti. Predvsem si želim, da ne bo nihče zbolel in da ne bomo tja prinesli nobenega virusa.

Kakšni so cilji za OP Avstralije? Lani ste turnir končali v prvem krogu, je zdaj čas za kakšen korak več?

Zagotovo. Že prejšnjo sezono je bil cilj, da odigram celo sezono in da odigram veliko tekem. Glede na vso situacijo je vse skupaj padlo v vodo. Za letošnjo sezono lahko rečem, da sem pripravljena. Želim si odigrati čim več dobrih tekem. To je pravzaprav moje prvo leto, ko bom celo leto na turneji. Seveda, če ne bo prišlo do kakšnih novih zapletov. Želim si zdržati celo sezono in da imam konstantno tekme. Torej da igram, treniram in napredujem. Trenutno se počutim dobro in letos je tisto leto, ko moram verjeti vase, da grem lahko še stopničko višje.

Vemo, da Serena Williams že kar nekaj časa lovi 24. zmago za grand slam. Mislite, da bodo letos prevladovale bolj izkušene V novi sezoni paričakuje, da bo šla stopničko višje. Foto: Sportida igralke ali bodo v ospredje stopile mlajše igralke?

Menim, da moja generacija igralk igra zelo celovit tenis. Znajo igrati vse. Mislim, da ta tenis prihaja vse bolj v ospredje. A kot sem že rekla, tenis je zelo nepredvidljiv in tudi izkušnje veliko štejejo. Pri vsem skupaj gre tudi za to, kako dolgo si sposoben psihološko zdržati na neki visoki ravni, koliko si lahko konstanten … To se na koncu pokaže pri uvrstitvi. Naslovi pridejo in gredo, ti pa se moreš vseeno obdržati ne neki ravni. Zato je velika trojica (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer op. p.) tako dobra. Tudi, če igrajo malo slabše, še vedno zdržijo tekmo. Dejstvo je, da prvih sto igralcev pri tenisu igra zelo dober tenis, ravno tako je pri ženskem tenisu. Vsi znajo dobro igrati tenis, potem pa je odvisno, koliko lahko v tistem trenutku daš od sebe in koliko časa zdržiš na tej ravni.