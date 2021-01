Pred dnevi je prišlo v javnost, da bodo največje teniške zvezde karanteno preživljale na drugem delu Avstralije. Natančneje v Adelaidi. To je med nekaterimi teniškimi igralci povzročilo kar nekaj slabe volje.

Foto: Getty Images

Na začetku tedna je avstralska zveza potrdila, da bodo najboljši trije igralci iz WTA in ATP, karanteno preživeli v Adelaidi. Tam bo 29. in 30. januarja organiziran tudi ekshibicijski dogodek, kjer bo sodelovalo vseh šest igralcev. Med moškimi bodo tam Novak Đoković, Rafael Nadal in Dominic Thiem, med dekleti pa Ashleigh Barty, Simona Halep in Naomi Osaka.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković naj se ne bi strinjal s to potezo

Nekateri pravijo, da bodo tam imeli veliko boljše pogoje za treniranje. Po pisanju španskega časnika Marca je bil Novak Đoković eden tistih, ki je izrazil dvome zaradi morebitne razlike med igralci. 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam se ni strinjal s to potezo, čeprav tega ni nikoli izjavil.

Ob tem je treba povedati, da je Beograjčan pred časom odstopil z mesta predsednika sveta igralcev ATP in pomagal ustanoviti bolj neodvisen svet igralcev (PTPA), kjer bi imeli igralci več besede. Pri ATP novoustanovljenega sveta niso sprejeli z odobravanjem.

Francoz meni, da je ta poteza nenavadna Foto: Gulliver/Getty Images

Po teniških hodnikih se o posebnem trening kampu veliko govori. Prvi, ki je javno o tem spregovoril, je bil Jeremy Chardy. Francoz je za francoski L’Equipe povedal, da so nekateri igralci v slabšem položaju. Najboljših šest igralcev bo lahko uporabljalo telovadnico v hotelu, kar pomeni, da ne bo všteto v peturno kvoto, kot bo to pravilo v Melbournu. "To je nenavadno za ta šport, kjer naj bi bili vsi isto obravnavani. Če bi bil na četrtem mestu na svetu, bi bil že zmeden," je povedal Chrady.

So prednosti in slabosti

Herwig Straka, menedžer Dominica Thiema, meni, da ima karantena v Adelaidi svoje prednosti in svoje slabosti. "Imate manj težav s sedeži, imate malo več svobode, ker je tam manj ljudi. Po drugi strani pa se morate razmeram v Melbournu prilagajati. Verjetno pa je bolje trenirati v Adelaidi, ker je manj zasedeno," je za orf povedal Straka.