Navdihujoča zgodba športnice: pa naj še kdo reče, da se ne da #video

Malo ji manjka do velike zmage

V teh dneh je Francesca Jones odlično začela kvalifikacije OP Avstralije. Manjka ji le še ena zmaga, da se prebije na glavni turnir OP Avstralije. To sicer ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi rodila s sindromom ektrodaktilijske ektodermalne displazije. To pri njej pomeni, da ima na vsaki roki štiri prste, medtem ko ima na eni nogi tri, na drugi pa štiri prste.

Foto: Guliverimage

Njena telesna hiba vpliva na držanje teniškega loparja. Zaradi tega uporablja lažji lopar. Uporablja tudi manjši grip, tako da ga lahko bolje prime. Toda bolezen je pri njenih ciljih ni ovirala, ravno nasprotno – zaradi tega je postala oseba, kot jo vidimo danes.

"Moj sindrom mi je resnično pomagal, da sem postala oseba, kakršna sem danes. Do neke mere sem vesela, da imam ta sindrom, ker me je naredil takšno," je pred leti dejala za Daily Telegraph.

"Ljudje pravijo, da ne morem pravilno držati loparja. Mnogi so me kritizirali, ampak to me je samo še bolj motiviralo. Res je, kdaj se mi zlomi noht, ker moram lopar močno držati. Tudi ravnotežje na desni nogi, ki je moja dominantna, ni najboljše. Na njej imam samo tri prste."

Zdravniki so ji govorili, da ne zmore

Dvajsetletnica, trenutno 241. igralka na svetu, je nekaj uspehov dosegla na turnirjih nižje ravni. Na enem od njih je premagala tudi Sabine Lisicki, nekdanjo 13. igralko sveta. Pri Jonesovi je presenetljiva njena zrelost in odločnost. K temu jo med drugi spodbuja to, da velikokrat posluša, da ji morda nikoli ne bo uspelo.

"Veliko zdravnikov mi je govorilo, da ne morem početi tega, kar želim. Zato je moj življenjski moto: 'Največja stvar v življenju je narediti tisto, za kar ljudje govorijo, da ne zmoreš,'" je že pri svojih šestnajstih letih razlagala britanska teniška igralka.

Foto: Guliverimage

"Tenisa ne igram zaradi denarja"

S svojo igro bi rada drugim, ki se spopadajo s podobnimi težavami kot ona, pokazala, da je vse mogoče. In njena največja želja je, da bi s tem spodbudila tudi druge, da ne obupajo in da sledijo svojim sanjam. "Tenisa ne igram zaradi denarja. Igram ga zato, ker je to moja strast in da drugim ljudem dokažem, da se da."

Francesca Jones je v prvem krogu kvalifikacij premagala Romunko Monico Niculescu, v drugem krogu je po treh nizih premagala Hrvatico Jano Fett. V sredo jo v tretjem krogu čaka Kitajka Lu Jia-Jing. Za nastop na glavnem turnirju se bo v sredo zjutraj potegovala tudi naša Kaja Juvan. V tretjem krogu kvalifikacij bo igrala proti Slovakinji Rebecci Sramkova.