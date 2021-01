Hvaležna je, da je lahko pet ur na dan zunaj #video

Tamara Zidanšek je zagotovo ena od tistih slovenskih teniških igralk, na katere moramo biti tudi to leto zelo pozorni. S svojo všečno, brezkompromisno in napadalno igro lahko meša štrene marsikateri najboljši teniški igralki. To je dokazala že letos na uvodnem turnirju v Abu Dabiju in tudi lani.

Morda se Tamara Zidanšek na prvi pogled zdi nekoliko zadržana, a veliko več pove njena igra na teniškem igrišču, kjer navdušuje s svojimi predstavami. Tudi proti najboljšim igralkam sveta. Lani je na primer premagala Viktorijo Azarenko, nekdanjo prvo igralko sveta. Marsikdo se še zelo dobro spominja dramatičnega dvoboja in tesnega poraza z OP Francije proti Garbine Muguruza, zmagovalki pariškega turnirja iz leta 2016. Kljub velikim zmagam ali bolečim porazom Tami, kot jo tudi kličejo, vedno stremi naprej, k naslednjim dvobojem.

Zelo obetavni so njeni uvodni letošnji dvoboji. Na turnirju v Abu Dabiju je v prvem krogu premagala Jennifer Brady, 24. igralko sveta. Zidanškova, ki trenutno dneve preživlja v Avstraliji, nam je med drugim v intervjuju razkrila, da je danes dovolj izkušena igralka, in da je na največjih turnirjih ne more nič več presenetiti. Obeta se še zelo zanimiva sezona.

Kako so minile priprave na novo sezono, če pomislimo na te čase?

Priprave so se nadaljevale po najboljših močeh. Bili smo omejeni, kam lahko gremo. Iz varnostnih in zdravstvenih razlogov smo raje ostali doma. Po eni strani je bilo to super. Ne glede na to, da smo veliko več časa preživeli doma, je vseeno zelo lepo biti doma. Biti med domačimi in jesti domačo hrano. Sicer smo izkoristili vsako priložnost in tako kot vsako sezono smo trenirali najbolje, kar se da. S tem gremo tudi v novo sezono.

Kako je koronavirus vplival na vas osebno in kot na teniško igralko?

Sprva je koronavirus na vse vplival zelo slabo. Ko se človek nekoliko zamisli, lahko iz tega potegne tudi dobre stvari. Mislim, da smo ljudje bili primorani preživeti več časa sami s seboj in z družinami. Morda je pri nekaterih to prineslo slabe stvari, pri nekaterih pa so se ljudje bolj povezali in bolj spoznali samega sebe. Jaz osebno sem veliko delala na stvareh, za katere sicer nimam toliko časa. Če na koncu potegnem črto, je bilo to po eni strani zelo dobrodošlo.

Tamara Zidanšek je letos že premagala 24. igralko sveta. Foto: Guliverimage Kaj pravite na to, da ljudje pravijo, da igrate zelo všečen, brezkompromisen in napadalen tenis. Se vam zdi, da je to tenis prihodnosti?

Vsekakor se mi zdi, da gre prihodnost tenisa v agresivnost. Všeč mi je, ko ljudje pravijo, da igram všečen tenis. Rada igram raznoliko. Kombinatorika mi je bila od nekdaj všeč. Pravzaprav upam, da je to prihodnost tenisa. Ashleigh Barty, prva igralka sveta, ima podoben stil igre kot jaz. To mi daje neko upanje.

Letos ste odigrali turnir v Abu Dabiju, v prvem krogu premagali Jennifer Brady, 24. igralko sveta in prišli do tretjega kroga. Ste zadovoljni s tem, kar ste dosegli na uvodnem turnirju?

Zadovoljna sem, če v prvem letošnjem dvoboju premagam 24. igralko sveta. Kaj takšnega lahko takoj podpišeš. Ampak to ni dovolj, treba je gledati naprej. Zadovoljna sem s tem, kar se je zgodilo. Tudi v drugem krogu sem igrala proti Leylah Fernandez, ki je imela lani zares odlične rezultate. Igralka je mlada in se vzpenja. Tudi proti njej je bila lepa zmaga. Vsekakor sem s tem zadovoljna in zagotovo je to nekaj, na čemer lahko gradim v prihodnosti.

Trenutno ste v Melbournu. Vidimo in slišimo lahko, da je med igralci kar nekaj slabe volje zaradi karantene. Kako vi doživljate vse skupaj in kako težko vam je preživljati ves čas v sobi?

Za nekatere je težko, za druge malo manj. Odvisno je, kakšen tip človeka si. Jaz osebno nimam težav biti notri, ampak vseeno v tem mehurčku preživimo kar veliko časa. Res je, da imajo tukaj zelo stroga pravila. Morda je že samo zaradi tega videti, kot da je vse skupaj še težje. Hvala bogu lahko pet ur na dan treniram zunaj. Zaradi tega še toliko bolj cenim svež zrak in svobodo.

Se vam zdi, da je pet ur na dan dovolj za kakovosten trening in priprave?

V teh petih urah igramo tenis, imamo kondicijski trening in še obrok. Ne, to ni dovolj, ampak to je trenutno največ, kar nam pustijo.

V Melbournu se trenutno 88. igralka sveta zelo dobro počuti. Foto: Guliverimage

Bi lahko rekli, da imate na OP Avstralije lepe spomine oziroma da je to eden vaših najljubših turnirjev?

Da, to je moj najljubši turnir.

V Melbournu ste se dvakrat prebili do drugega kroga. Leta 2019 je bila v drugem krogu vaša nasprotnica Naomi Osaka, lani pa je bila v drugem krogu legendarna Serena Williams. Ali na takšne dvoboje gledate kot na privilegij ali smolo?

Leta 2019 sem na OP Avstralije sploh prvič zmagala na glavnem turnirju za grand slam. Prvič sem igrala ne velikem stadionu, leta 2020 pa sem igrala proti Sereni Williams ... Za mene osebno je bilo to nekaj zelo posebnega in mi bo zaradi teh občutkov vedno ostalo v lepem spominu. Upam, da bom imela v prihodnjih letih vedno več možnosti igrati proti takšnim igralkam in igrati na tako velikih teniških stadionih.

Lani ste na turnirju Monterryju igrali proti Viktoriji Azarenki, nekdanji prvi igralki sveta in jo tudi premagali. Se iz takšnih dvobojev, ko igrate proti najboljšim igralkam, naučite še kaj več?

To so igralke, ki vedo, kako je biti na vrhu in vedo, kakšen tenis se tam igra. To je absolutna konkurenca. Tam vidiš, kako moraš igrati. Če zmagaš je super, če izgubiš pa vidiš, koliko ti manjka do njihove ravni tenisa. Zagotovo te dvoboje lahko vzameš kot eno zelo dobro lekcijo.

Velike cilje ima Zidanškova tudi v dvojicah. Foto: Guliverimage Kakšni so v tej sezoni vaši načrti v dvojicah z vašo partnerko Arantxo Rus? V dvojicah ste namreč dosegli že tri zmage, samo lani dve.

Z Arantxo sva dogovorjeni, da bova igrala na vseh turnirjih, ko bo to mogoče. S predstavami, ki sva jih prikazovali lani, ko sva premagovali igralke iz prve deseterice v dvojicah, nama je to dalo veliko samozavesti. Dokazali sva si, da lahko igrava dvojice na najvišji ravni.

Domnevam, da je vaša prioriteta posamična konkurenca. Se ne bojite, da boste zaradi igre dvojic preveč utrujeni?

Ne. Ljudje najverjetneje vidijo le tekme. Ne vidijo pa procesa, ki se dogaja ped tekmo. Torej koliko časa pred tekmo se moraš začeti pripravljati, koliko časa traja regeneracija po tekmi. Kdaj se zgodi, da greš isti dan po tekmi še trenirat. Mislim, da ni bojazni, da bi bila preutrujena.

Kakšni so vaši cilji v novi sezoni?

Moj prvotni cilj je še vedno, da se prebijem med prvih 50 igralk na svetu in da se nadaljnjo izobražujem v smeri razvoja teniške igre. Mislim, da so po lanskem letu karte lepo premešane. Trenutno poteka tudi menjava generacije. Vsaka igralka lahko poleti, dobi krila in s svojimi odmevnimi igrami pride v center pozornosti.

Izkušenj z največjih turnirjev ima dovolj in nič je ne more presenetiti. Foto: Guliverimage

Se vam zdi, da imate, kljub svojim mladim letom, danes dovolj teniških izkušenj in da vas na največjih turnirjih me more nič presenetiti?

To je zagotovo del tenisa, ki je zelo pomemben. Menim, da sem dala že toliko tega skozi, da lahko rečem, da tukaj ni več nobenih neznank. Vem, kako je videti večina turnirjev. Vem, kaj pričakovati in vem, kakšno je okolje. Lahko rečem, da nekih neznank ni.