Danes zna potrpeti: Veliko sem prestala

Polona Hercog, trenutno naša najboljša teniška igralka, je še ena izmed številnih, ki so komaj čakali, da se v Melbournu prižge zelena luč in da lahko začnejo trenirati. Polona, ki danes praznuje okroglo obletnico, se že veseli nove sezone in poudarja, da leta zanjo ne pomenijo nobene ovire.

Danes naša igralka praznuje okroglih 30 let. V svoji karieri je osvojila tri turnirje serije WTA, nazadnje je slavila leta 2019 v švicarskem Luganu. Mariborčanka je trenutno uvrščena na 49. mesto svetovne lestvice, njena najboljša uvrstitev pa je 35. mesto.

Foto: Sportida

Polona bo letos že enajstič igrala na OP Avstralije, kjer se je najdlje prebila do drugega kroga. Letos je že igrala turnir v Abu Dabiju, kjer je morala v prvem krogu morala premoč priznati Belorusinji Aryani Sabaleniki, sedmi igralki sveta.

"To je bila edina možnost za igranje. Že lani sem med karanteno dobro trenirala. Napredek je bil viden v fizični pripravi, pri servisu in gibanju na igrišču. Lahko rečem, da sem turnir dobro začela, mogoče se ni vse izšlo, kot bi se moralo, na prvi tekmi. Ampak na igrišču čutim, da igram dobro, in pozitivno gledam v novo sezono," je za Tenis Slovenija uvodoma povedala Hercogova.

Ve, kaj je dobro zanjo

V svoji karieri se je velikokrat spopadala s poškodbami. Te so jo za dlje časa oddaljile s teniških igrišč, zato je bilo v njeni igri tudi nekaj nihanj. Zdaj upa, da je to mimo. "Pri 23, 24 letih je bilo res veliko poškodb in sledila so dolga obdobja odsotnosti. Zdravje je na prvem mestu. V zadnjem času sem res veliko naredila. Dobro se počutim. Leta pri tem ne pomenijo dodatnega pritiska. Veliko sem prestala. Imam veliko izkušenj in vem, kaj je dobro zame."

Polono že dolgo časa trenira Željko Krajan. Foto: Sportida

Karantena jo je zaznamovala, a ne le kot igralko

Tudi njo je lanska sezona na svoj način zaznamovala. Odigrala je le 21 dvobojev in ob tem zbrala 11 zmag in 10 porazov. Bila je tudi ena od tistih igralk, ki so se odločile, da bodo izpustile OP ZDA, turnir za grand slam.

"Če govorim zase, sem lani naredila spremembo v pristopu v vseh stvareh, ne samo v tenisu, tudi v življenju na sploh. Včasih je treba potrpeti in kakšno stvar pogoltniti. Stvari se dogajajo tako, kot se morajo," je dejala današnja slavljenka.

"Zelo pozitivno gledam na prihodnjo sezono." Foto: Gulliver/Getty Images

V svoji karieri je proti najboljšim igralkam igrala veliko dobrih dvobojev. Eden od takšnih je bil lani proti Romunki Simoni Halep, trenutno drugi igralki sveta. Dvoboj je na koncu tesno izgubila, a še enkrat več pokazala, da se lahko kosa z najboljšimi.

"Vedno je velik izziv igrati proti najboljšim igralkam in sebi želim dokazati, da sem tega sposobna. V teh tekmah po navadi še iščem stalnost. Torej, da od začetka do konca odigram enako. To je ena izmed stvari, za katere smo se zelo trudili. Zelo pozitivno gledam na prihodnjo sezono. Veselim se tega in lahko rečem, da sem ponosna nase," je še povedala Hercogova.