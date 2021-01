Zadnje dneve lahko beremo, kako so se v Melbournu pred teniškim OP Avstralije stvari zapletle. Vsaj 76 igralcev, ki so bili na letalih v stiku z okuženimi, mora v strogo karanteno – to tako rekoč pomeni, da bodo morali biti 14 dni zaprti v sobah. Prav tako ne bodo smeli trenirati na igrišču, kar je zanje velik udarec.

Robi Cokan na torkovem treningu. Foto: Osebni arhiv

Naš sogovornik nam je v uvodu priznal, da stanje trenutno ni prav nič prijetno. Z njim smo se pogovarjali po eno in pol urnem sestanku preko zooma, kjer so imel sestanek z organizatorji. Igralci so imeli na trenutne razmere kar nekaj pripomb in vprašanj. V večini odgovorov niso dobili, saj ima zadnjo besedo tamkajšnja vlada.

"Žal so dali tri letala v karanteno in hvala bogu mi nismo med njimi. Za tiste si sploh ne predstavljam, kako jim mora biti. Morali so se sprijazniti, da bodo morali biti 14 dni v karanteni. Rekli so jim, da bodo mogoče naredili mehurček znotraj mehurčka in da bi jih po nekaj testih vendarle malo prej spustili ven. Vse to je odvisno od pogajanj z avstralsko vlado in nič ni dokončno. Kakorkoli, stvari niso rožnate in ni lahko biti v sobi."

V ponedeljek ostali zaklenjeni v sobah

Tudi v njegovem primeru ni vse tako, kot mora biti. Robi bi moral biti s svojima varovankama že v včeraj na igrišču (z njim smo se pogovarjali v ponedeljek op. p.), a zaradi nerazumljivih in nepojasnjenih varnostnih ukrepov, so vrata sob ostala zaklenjena. Po njegovih besedah je isto usodo je doživel tudi naš najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene.

"Tisti, ki so imeli trening načrtovan po pol četrti popoldan, so lahko začeli trenirati. Rekli so, da bodo od torka naprej naredili vse, da bomo lahko trenirali po urniku. To pomeni, da nas bodo za pet ur izpustili iz sob, da naredimo teniški in kondicijski trening, nato pojemo in gremo nazaj v sobe."

V ponedeljek so vrata sob ostala zaklenjena, čeprav so imeli načrtovan trening. Četrti dan, torej v torek, so jih le spustili na trening. Foto: Osebni arhiv

V tem času je dal skozi že kar nekaj karanten, a tako strogih pravil še ni doživel. Drugje je lahko vsaj stopil na hodnik in se pogovarjal s svojimi varovankami. V Avstraliji je zgodba povsem drugačna. "Tukaj so varnostniki pred našimi vrati in praktično ne smeš stopiti na hodnik. Okno lahko odpremo minimalno. Dogajajo se res nenavadne stvari. Takšnih in drugačnih primerov je še več. Prav tako so nam povedali, da nam 14 dni ne bodo čistili sob. Ni lahko," nam razlaga slovenski trener, ki ob tem poudarja, da imajo igralci med seboj precej drugačne pogoje.

Nekateri imajo večje sobe, priskrbeli so jim sobna kolesa in opremo za vadbo. Njegovi varovanki Alison Van Uytvanck in Greetje Minnen sta skupaj v sobi in nimata nobenih možnosti, da bi lahko izvajali kondicijske treninge. "Razlike med igralci so zares velike, kar je po mojem mnenju največja psihološka težava. Nekateri bodo rekli, da se je najlažje pritoževati, ampak težko je, ko si zaprt in vidiš, da imajo nekateri igralci boljše razmere, ti pa na to ne moreš vplivati."

Sprejel je velik in zahteven izziv Robi Cokan in njegovi varovanki. Foto: Osebni arhiv

Po lanski sezoni sta s Kajo Juvan sporazumno prekinila sodelovanje. Ni dolgo trajalo, ko je na njegov naslov prišla nova ponudba. Dobil je povabilo v Belgijo, od koder prihajata igralki Alison Van Uytvanck in Greetje Minnen. Ponudbo je sprejel, sam pa je želel videti, ali je njegovo znanje na dovolj visoki ravni, da lahko vodi igralki takšnega kova. Alison in Greetje sta ga dobro sprejeli, a trenirati dve tako vrhunski tekmovalki je za trenerja velik zalogaj.

"To je bil zame glavni izziv, ki bi se ga rad lotil. Skorajda ni trenerja na svetu, ki bi imel pod seboj dve igralki na tej ravni. Ni lahko. Vsaka igralka je malo drugačna in vsaka ima svoje zakonitosti. Veliko je treba razmišljati in za obe je treba vse organizirati. Dela je več. Morda ne dvakrat več, ampak ga je vseeno kar nekaj več. Rad imam izzive in želim videti, ali se da tako delati," pove Cokan, ki ima doma tudi teniško akademijo, na kateri se kalijo mladi igralci.

Včasih ga čudno gledajo

Kadar ima čas, se posveti tudi mladim, prav tako pa pomaga mlademu teniškemu igralcu iz Avstrije. Še danes se rad odpravi na slovenski teniški turnir nižje ravni, čeprav danes obiskuje največje turnirje.

"Včasih me čudno gledajo, zakaj prihajam na takšne turnirje. Jaz jemljem tenis kot tenis. Igrišče je v Wimbledonu enako veliko kot v Sloveniji. Pravila so enaka, točka se enako začne in jaz to spoštujem. Z veseljem grem na turnir z našimi mladimi igralci, čeprav sem bil teden pred tem v Wimbledonu. Iz spoštovanja do tega športa je zame to skorajda enako."

Idej mu ne zmanjkuje

Med prvim valom epidemije je 35-letni Cokan v sodelovanju s teniško zvezo objavljal videe, v katerih je dajal nasvete za vse kategorije teniških igralcev. Februarja se bo v Sloveniji začel zanimiv projekt s Stefom Bojićem, pionirjem teniškem teniškega prostega sloga. Na ta način želita motivirati čim več mlajših teniških igralcev. A v sodelovanju z njim se je razvila ideja tudi za Avstralijo.

"Porodila nama se je ideja, da tukaj, v Avstraliji, naredimo skupino za igralce, ki smo v karanteni. Stef dnevno pošilja videe, po katerih poskušamo te vragolije posneti. Danes je Aljažu Bedenetu in Tamari Zidanšek super uspelo. To je še ena stvar, zaradi katere nam čas v sobi hitreje mine," je pogovor zaključil Cokan.