Nad OP Avstralije se zgrinjajo črni oblaki

Organizatorji prvega teniškega grand slama v sezoni v avstralskem Melbournu imajo vse več težav zaradi prihoda igralk in igralcev v deželo tam spodaj. Razlog so tri okužbe z novim koronavirusom, zaradi česar je moralo 47 tekmovalcev in tekmovalk začeti 14-dnevno strogo karanteno brez dostopa do igrišč in treningov, poroča BBC.

Doslej so zdravstveni organi ob prihodu igralcev v Avstralijo odkrili tri pozitivne primere okužb z novim koronavirusom, zaradi bližnjih stikov pa so v strožjo karanteno poslali potnike dveh letal, enega iz Abu Dabija ter drugega iz Los Angelesa. Na njih je bilo 47 igralcev in več kot 100 članov spremljevalnega osebja športnikov, je v izjavi za javnost sporočilo vodstvo tekmovanja.

Za zdaj ni podatka, ali je med temi tudi kateri od slovenskih predstavnikov na prvem grand slamu sezone. V Združenih arabskih emiratih je igrala Kaja Juvan, ki se je skozi kvalifikacije prebila na OP Avstralije. Ostali igralci z drugih letal morajo sicer prav tako 14 dni ostati v hotelu, a se lahko zadržujejo na igriščih za trening do pet ur na dan.

Nastanjeni v posebnih hotelih

Prireditelj za zdaj ni razkril, kdo je bil po prihodu v Avstralijo pozitiven na testiranju, so se pa v strogi karanteni znašli med drugim tudi finalistka OP ZDA leta 2020, Belorusinja Viktorija Azarenka, zmagovalka OP ZDA leta 2017, Američanka Sloane Stephens, ter še mnogi drugi. Igralci in igralke so že izrazili ogorčenje nad pristopom zdravstvenih služb, ki so kljub le 25-odstotni zasedenosti letal vse, ki so bili na njih, označili kot bližnji stik, zaradi česar bodo do začetka februarja ostali brez treningov.

Pozitivni na novi koronavirus bodo v naslednjih tednih nastanjeni v posebnih "zdravstvenih hotelih". "Ves čas komuniciramo s potniki obeh letal, še posebej z igralci, ki so se jim sedaj pogoji spremenili in ki potrebujejo še več pozornosti za zadostitev svojih potreb," je dejal direktor turnirja Craig Tiley.

Prihod dovoljen okoli 1200 osebam

V izjavi za javnost je avstralska teniška zveza sporočila, da bodo igralci v strogi karanteni imeli dostop do opreme za fitnes v svojih sobah ter odprto telefonsko linijo do zdravstvene službe. Avstralska teniška zveza je v sodelovanju z oblastmi v državi dovolila prihod skupno okoli 1200 osebam, ki bodo del prvega turnirja velike četverice v sezoni. Ta se bo v Melbournu začel 8. februarja.

V Avstralijo za zdaj niso pripotovali igralci, ki so bili v zadnjih dneh pozitivni, med njimi tudi nekdanja številka ena, Škot Andy Murray, Američanka Madison Keys in še nekateri drugi.

Preberite še: