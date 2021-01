"Ne postavljajte mi več takšnih vprašanj" #video

Nekdanji 17. igralec sveta, se je prvič po letu 2017 uvrstil na glavni turnir v Melbournu, potem ko je v zadnjem krogu kvalifikacij premagal rojaka Johna Patricka Smitha. Kmalu po tem, ko se je Tomic uvrstil na glavni turnir OP Avstralije, je povedal svoje novinarjem.

Osemindvajsetletnega teniškega igralca so jezila, po njegovem mnenju, neprimerna novinarska vprašanja. Eno izmed njih je bilo, če ima še vedno veliko željo igrati tenis. Tomic je dejal, da s tem, ko je prišel v Doho (v Dohi so potekale kvalifikacije op. p.), je tvegal življenje glede na trenuten položaj v svetu in gre zato lahko hitro kaj narobe.

"Tvegam, igram in tekmujem. Seveda, da si želim v Melbourne. V nasprotnem primeru bi lopar postavil v kot. Ni mi treba igrati tenisa, denarja imam dovolj in zakaj me potem sprašujete nekaj takšnega? Ne postavljajte mi takšnih vprašanj," je uvodoma povedal Tomic, ki na svetovni lestvici trenutno zaseda 228. mesto.

"Niste bili pošteni do mene"

Avstralec jim je med drugim očital, da o njem pišejo samo slabe stvari, namesto, da bi pisali o njegovih teniških uspehih. Kvalificiral sem se za turnir grand slam, o čem drugem pa bi pisali? Fantje, v zadnjih petih ali desetih letih niste bili pošteni do mene. Lahko pišete kar hočete, ampak to ne spremeni dejstva, da sem se kvalificiral na grand slam. Če ste moje navijači in me imate radi, potem pišite lepo," je še povedal Tomic.

O Tomicu se je veliko pisalo, a res je, da glavna tema ni bila tenis. Pred kratkim je precej zanimanja vzbudila fotografija z njegovim dekletom Vanesso Sierro. Ta mu je že tudi čestitala za uvrstitev na OP Avstralije.